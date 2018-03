Telefônicas lideram ranking de reclamações no Paraná. Veja lista

(foto: Orlando Kissner/ANPr)

O Procon-PR, departamento vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, publica, no Dia Internacional do Consumidor, o ranking das empresas mais reclamadas em 2017, bem como o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, em atendimento ao disposto no artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor. Os três primeiros lugares são de empresas de telefonia - Vivo, Oi e Tim.

O Procon-Pr oferece ao consumidor diversas formas de atendimento: a Simples Consulta, que tem como objetivo o esclarecimento de dúvidas na compra de produtos ou contratação de serviços; a CIP, Carta de Informaçõe Preliminares - que demanda uma intervenção do órgão para solucionar de forma rápida as reclamações apresentadas pelos consumidores (no prazo médio de 10 dias) e a abertura de Processo Administrativo, que requer a realização de uma audiência de conciliação entre as partes e sujeita o fornecedor às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No Quadro estão as 50 empresas com maior número de atendimentos no ano de 2017. Os quatro primeiros fornecedores mantiveram, no ano passado, os mesmos lugares de 2016, mas com um pequeno aumento no número de registros. Nesta lista foram consideradas todas as formas de atendimento relacionadas àquele fornecedor, desde uma simples consulta até a abertura de processo administrativo.

# FORNECEDOR ATENDIMENTOS 1 VIVO-TELEFONICA BR S/A(VIVO/GVT-TODOS OS PRODUTOS) AOP 3393 2 OI FIXA - OI S/A - GRUPO OI - AOP 3219 3 TIM CELULAR S/A - AOP - E REVENDAS PRÓPRIAS - AOP 2844 4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - AOP - RECLAMAÇÕES 2185 5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - AOP 1514 6 NET SERV.DE COMUNIC. - GRUPO CLARO S/A - AOP 1503 7 BANCO BRADESCO S/A - AOP - GRUPO BRADESCO 1262 8 CLARO S.A/ EMBRATEL/NET - AOP 1187 9 VIA VAREJO S/A(PONTO FRIO/CASAS BAHIA) RECL- AOP 1165 10 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - ENERGIA ELÉTRICA - AOP 1112 11 BANCO ITAÚ S/A - AOP 1067 12 BANCO SANTANDER BRASIL S/A - AOP 914 13 OI MOVEL S/A (CELULAR, TV, BANDA LARGA MOVEL) - AOP. 903 14 BANCO DO BRASIL S.A - AOP - GRUPO BANCO DO BRASIL 783 15 CLARO FIXO E TV - EMBRATEL TVSAT TELEC. LTDA - AOP 731 16 BANCO BGN S.A - ATUAL BANCO CETELEM S/A - AOP 708 17 SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA - AOP 546 18 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTD-AOP- FABRICANTE 537 19 MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA - AOP 515 20 CNOVA C. BAHIA PONTO FRIO EXTRA.COM ELETRON - AOP 501 21 B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO S/A - AOP 476 22 ARTHUR LUND. TECIDOS S.A - CASAS PERNAMBUCANAS-AOP 460 23 MAGAZINE LUÍZA S/A - GRUPO MAGAZINE LUIZA - AOP 406 24 UNIMED CURITIBA SOC. COOP. DE MÉDICOS - AOP 341 25 BV FINANCEIRA S/A-CRÉD FIN E INV -AOP 336 26 BANCO BRADESCARD S.A - GRUPO BRADESCO - AOP 336 27 LOJAS COPPEL LTDA - MATRIZ - AOP 334 28 CONDOR SUPER CENTER LTDA - AOP 323 29 BANCO ITAUCARD S/A - AOP 320 30 HORFRAN COML ELETROMÓVEIS LTDA - MULTILOJA - AOP 319 31 BANCO BRADESCO CARTÕES S/A -AOP -AMERICAN EXPRESS 309 32 COPEL TELECOM. SA - INTERNET E BANDA EXTRALARGA 289 33 AMIL ASSIST. MÉDICA INTERN SA-AOP- EX CLINIHAUER 264 34 ELECTROLUX DO BRASIL E DA AMAZONIA S/A - AOP 261 35 BANCO PAN S/A (EX PANAMERICANO) - RECLAMAÇÕES/AOP 250 36 CORREIOS - ECT EMP.BRAS.CORREIOS E TELEG.- AOP 250 37 CLINIPAM CLINICA PARAN. ASSIST. MÉDICA LTDA - AOP 245 38 CARREFOUR CARTÕES (ATUAL BANCO CSF S/A)-AOP 244 39 CARTÃO SENF - SENFFNET LTDA-ADM DE CARTOES DE CRED 233 40 WHIRLPOOL S/A - FABRICANTE BRASTEMP E CONSUL - AOP 229 41 CIELO S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DA VISANET) - AOP 223 42 HELP TI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - AOP 220 43 PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 217 44 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 210 45 AYMORÉ FINANCEIRA (ATUAL SANTANDER FINANCIAMENTOS) 195 46 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - AOP 171 47 WMS SUPERMERCADOS DO BR GRUPO WALMART - AOP 168 48 EXCLUSIVA TELEC. LTDA-AOP - SAMSUNG SERVICE CENTER. 166 49 BANCO BMG S/A - GRUPO BMG - AOP 160 50 LATAM AIRLINES GROUP S/A – AOP 158