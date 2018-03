OAB do Rio diz que morte de Marielle pode ser reação de corruptos e cita Riocentro

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz, disse na tarde desta quinta (15) que uma reação "dos setores corruptos" da segurança pública pode ser uma das hipóteses da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL). Ela foi assassinada na noite de quarta (14) com quatro tiros na cabeça no Estácio, zona norte da cidade. "É óbvio que quando se mexe em estruturas consolidadas da segurança pública pode se ter uma reação. Por que não não aceitar que os setores prejudicados com as mudanças, os corruptos, estão reagindo e tentando colocar o Estado brasileiro em xeque?", indagou o presidente da OAB, após encontro com os militares interventores na segurança pública no Rio. Na quarta, quatro policiais militares foram presos numa operação contra uma milícia que atuava em Mesquita, na Baixada Fluminense. No mesmo dia, comandantes do Exército realizaram uma inspeção num Batalhão da PM no Rio. "Cobrando uma resolução rápida da morte da Marielle. Mas precisamos ter fatos. Não é tempo para teorias. Mas vale lembrar que o atentado do Riocentro foi uma conta-ofensiva contra a democratização", acrescentou o presidente da OAB. O atentado realizado em 1981 matou um sargento do Exército no estacionamento do Riocentro, que abrigava um show em homenagem ao Dia do Trabalhador. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, em 2014, o episódio foi classificado como um ato de "terrorismo de Estado contra a população".