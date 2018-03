Prefeitura prepara retorno do Cacique Tindiquera

(foto: Luiz Costa/SMCS)

A estátua do Cacique Tindiquera, que foi instalada à frente da Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais para a comemoração dos 324 anos de Curitiba, vai voltar ao Centro Histórico da Vilinha do Atuba, no Bairro Alto.

A retirada da peça do Centro da cidade foi feita na manhã desta quinta-feira (15/3) por uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Os trabalhos foram feitos sob supervisão a Fundação Cultural de Curitiba.

O retorno da estátua do Cacique Tindiquera ao Bairro Alto será parte das comemorações pelo aniversário dos 325 anos de Curitiba. A instalação será celebrada no dia 24 de março. Haverá apresentação com a Ciranda de Todos os Povos, espetáculo desenvolvido pela Fundação Cultura de Curitiba, com dançarinos que representam as diversas etnias que formam a população curitibana.

Manutenção

Antes de ser reinstalada, a estátua foi levada para a oficina da Secretaria do Meio Ambiente. O pedestal para onde a estátua deve voltar já passou por trabalhos de limpeza e pintura.

O largo de onde ela foi retirada, na Praça Tiradentes, vai receber, também como parte da comemoração dos 325 anos da cidade, uma nova versão do cacique que apontou o marco zero de Curitiba, segundo a tradição. A nova peça também é de autoria do escultor Elvo Benito Damo.