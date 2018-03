Anitta será a atração da festa 'Intergalática' desta sexta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na próxima sexta-feira (16), o “BBB18” vai receber uma visita muito especial. A cantora Anitta será a principal atração da festa “Intergalática”. As informações foram dadas pelo site oficial do programa na tarde desta quinta-feira (15). Com direito ao sucesso “Vai, Malandra”, Anitta iniciará a noite dos brothers com um show exclusivo no mundo intergalático. A decoração contará com um foguete no meio da piscina e muitas referências ao universo de “Star Wars”. No figurino, os participantes irão usar fantasias inspiradas em alienígenas e patrulheiros do espaço. O cardápio ainda não foi divulgado.