Aguirre é regularizado e pode iniciar trabalho de campo

SÃO PAULO SP (UOL/FOLHAPRESS) - Como era previsto pelo São Paulo, o técnico Diego Aguirre já poderá começar a atuar em campo nesta sexta-feira. Na tarde desta quinta, o nome do treinador uruguaio foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e o registro na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) indica que o visto de trabalho foi aprovado pelo governo brasileiro.

Assim, a estreia do novo comandante deve acontecer no sábado, às 16h, contra o São Caetano, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Paulista. O primeiro treino de Aguirre à frente do Tricolor está previsto para as 15h30 desta sexta, no CT da Barra Funda. O técnico até foi aos dois últimos jogos da equipe, mas ainda não podia trabalhar efetivamente.

A equipe foi comandada pelo interino -e agora auxiliar técnico do profissional- André Jardine nas vitórias por 3 a 1 sobre o Red Bull e 3 a 0 sobre o CRB. Aguirre chegou a fazer pedidos para Jardine no primeiro desses jogos, para que atletas que vinham atuando pouco fossem observados.

Para o duelo em Maceió, disputado na última quarta, o uruguaio já esteve mais presente, participando da preleção e até aparecendo no gramado do estádio Rei Pelé para trocar as últimas informações com o auxiliar. Além de Jardine, Aguirre terá como assistentes Juan Verzeri e Raul Enrique Carreras, além do preparador físico Fernando Piñatares. O trio chegou ao lado do uruguaio, que estava à frente do San Lorenzo.