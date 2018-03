Fluminense derruba liminar e volta a ter contrato com Scarpa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder Gustavo Scarpa para o Palmeiras, o Fluminense conseguiu reverter a decisão que permitiu ao jogador se transferir para o Alviverde. Em decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ), os advogados tricolores derrubaram a liminar que o desvinculava do clube das Laranjeiras.

Com a liminar sem validade, o vínculo com o Fluminense pode ser restabelecido. O clube agora estuda se solicita o retorno imediato de Scarpa ou se cobra a multa prevista em contrato. Há ainda uma possibilidade de negociação entre os clubes. O mérito do caso ainda vai ser julgado na primeira instância e pode liberar Scarpa. Ou o atleta pode recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para manter a liminar.

O clube tricolor, no fim da tarde desta quinta-feira, se pronunciou sobre o assunto. "O Fluminense obteve, nesta quinta-feira, a cassação da liminar em mandado de segurança concedida ao atleta Gustavo Scarpa no TRT do Rio de Janeiro. A decisão do colegiado reativa o vínculo do jogador com o clube. Com isso, o processo volta ao trâmite normal na 70ª Vara do TRT. O Fluminense reafirma que lutará até o fim pelos seus direitos", divulgou o clube tricolor.

Na ação movida por Scarpa, o Fluminense informou que a multa rescisória do atleta era de R$ 200 milhões. Esse seria o valor que ele teria de pagar por deixar o clube caso o Tricolor vencesse a ação. O Palmeiras ainda toma conhecimento da ação para poder se pronunciar. Ao menos no aspecto financeiro, o clube se diz seguro por ter colocado uma cláusula no contrato que responsabiliza o jogador em caso de problemas na Justiça. Há advogados que questionam a validade dessa cláusula por entenderem que esta fere a Lei Pelé, que prevê que o clube que contratar um jogador é devedor solidário a ele.

O jogador teve atuação de destaque no fim de semana, na partida contra o Ituano, com dois gols. O bom desempenho, inclusive, o credenciou como possível titular para o jogo deste sábado, pelas quartas de final do Paulistão, contra o Novorizontino.