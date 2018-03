Moradores de Curitiba elegem prioridades. Hoje, encontro é na Matriz e em Santa Felicidade

(foto: Guilherme Sell/IMAP)

Nem mesmo a forte chuva da tarde desta quarta-feira (14/3) diminuiu a presença de moradores nas reuniões públicas do Fala Curitiba, nas regionais Fazendinha e Pinheirinho. Nesta quinta-feira (15/3), o encontro será às 19h nos auditórios da Regionais Matriz (Praça Rui Barbosa, 101, Centro) e da Regional de Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213, Santa Felicidade).

No encontro do Pinheirinho, mais de 100 pessoas estiveram no auditório da Rua da Cidadania do bairro para votar em sete prioridades e também acompanhar o andamento das demandas escolhidas no ano anterior. As principais eram o reforço na segurança e presença da Guarda Municipal nas escolas e unidades de saúde e já estão acontecendo. “É muito importante a presença e participação da comunidade nos encontros do fala Curitiba, com isso o trabalho da administração fica mais próximo e assertivo nas ações”, comentou João Luiz Cordeiro, administrador regional do Pinheirinho.

Os temas drenagem, regularização fundiária, pavimentação e obras ganharam destaque. Vários moradores da Rua Júlio Theodorico Guimarães, no Pinheirinho, elegeram obras públicas prioridade para a regional. A principal reclamação dos moradores desta rua é a largura da via. “São duas quadras que ficaram estreitas. Ou passa ônibus, ou passa carro, se os dois passarem juntos podem colidir”, comentou o mestre do obras Sebastião dos Reis Barbosa.

Fazendinha

No auditório da Rua da Cidadania do Fazendinha, mais de 200 pessoas participaram da primeira reunião do Fala Curitiba 2018. “Contamos com importantes participações da comunidade, engajada e participativa com uma visão coletiva das demandas e com entendimento do processo”, disse o administrador regional do Fazendinha, Gerson Gunha.

A cuidadora de crianças Tatiana Silveira Boos soube do programa Fala Curitiba por indicação de uma vizinha e foi à reunião para defender como prioridade o tema da habitação. Moradora da Vila Estrela há mais de 10 anos, está na fila da Cohab em busca da regularização da área onde mora.

Também participaram moradores da região do Parolin, bairro que compõem a regional Fazendinha/Portão. O líder comunitário Edson do Parolin ressaltou a importância da participação popular nos encontros. “O principal pedido da nossa comunidade é a regularização das moradias pela Cohab, e desde a última vez que viemos aqui as coisas estão caminhando.”, comentou. Edson também comentou sobre a forte chuva que atingiu a cidade durante a tarde. “Não tivemos ocorrência grave na região hoje, as obras de dragagem estão sendo feitas e dando resultado para a nossa comunidade.”

Mais participação

Desde o ano passado, o programa de consultas públicas da Prefeitura de Curitiba, estruturado pelo Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), descentralizou e ampliou o número de reuniões com a população, englobando os 75 bairros da cidade. Foram mais de cinco mil participações individuais, que foram se transformaram em 52 prioridades coletivas escolhidas pela população. Das 52 demandas eleitas, 29 demandas estão em execução e 23 serão feitas até o final deste ano.

Participaram dos encontros desta quarta-feira os vereadores Thiago Ferro, Ezequias Barros e Mauro Bobato, o assessor comunitário João Pereira, presidentes de associações, clubes de mães, representantes das secretarias municipais e da administração indireta.

A agenda, programação, demandas e propostas do Fala Curitiba estão no site fala.curitiba.pr.gov.br