Tempestade de quinta foi rápida e derrubou cinco árvores em Curitiba

(foto: Juliana Reis)

Ao contrário da quarta-feira (14), quando a previsão não era de uma chuva tão forte e Curitiba ficou ´submersa`, nesta quinta (15) , a previsão era de chuva forte, mas o estrago não foi tão grande. A chuva que atingiu Curitiba por volta das 16h30 teve pouca água e ventos de até de 48 km/h.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, foram cinco quedas de árvore provocadas pelos ventos moderados - duas na Vila Isabel, uma no Uberaba, uma no Batel e outra no Jardim Botânico, todas em atendimento por equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Além disso, um galho caiu sobre um veículo no cruzamento das ruas Carneiro Lobo com Visconde de Guarapuava, provocando danos em um vidro e na traseira do carro. Não houve vítimas.

Chuva de quarta danificou mais de 1.500 casas na região de Curitiba

Instituto meteorológico registrou 1.700 raios no dia de caos em Curitiba

Para as próximas horas, a previsão do Simepar é de chuva moderada. Mas, amanhã, mais uma frente fria se organiza entre o nordeste da Argentina e o sul do Uruguai. À dianteira deste sistema frontal áreas de instabilidade se organizam e avançam rapidamente no sentido sudoeste para nordeste, isto é, se organizam entre o Rio Grande do Sul e a Argentina e avançam rapidamente até os demais estados do Sul onde a atmosfera está aquecida e há muita umidade disponível na atmosfera. No Paraná as condições atmosféricas continuam favoráveis aos temporais, principalmente para o período de maior aquecimento.