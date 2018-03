(foto: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Diário Oficial da União publicou nessa quinta (15) a exoneração do juiz Sérgio Moro do cargo de professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ele era funcionário do Departamento de Direito Penal e Processual, onde era professor adjunto de 20 horas semanais, mas estava licenciado desde 2016 por causa do julgamento das ações penais da Lava Jato.

