Porsche Cup apresenta novos carros em Curitiba

O novo Porsche para 2018 (foto: Divulgação)

O principal evento de Gran Turismo na América Latina será ainda mais rápido em 2018. Com novos carros, a chegada de jovens estrelas, um grid cada vez mais competitivo e um novo campeonato de padrões internacionais, a Porsche Cup apresenta a mais forte temporada de sua história.

A temporada começa nos dias 23 e 24 de março em Curitiba, com a primeira jornada de sprint do calendário.

Com a chegada da geração “991/2” do Porsche 911 GT3 Cup, a Porsche Cup passa a realizar dois campeonatos no formato de corridas sprint: a Porsche Império Carrera Cup e a tradicional Porsche Império GT3 Cup.

Em ambos os certames vão alinhar no grid tanto os carros novos – cujas principais novidades são os motores de 4.0 litros e os freios com sistema ABS – quanto os carros de motorização 3.8, modelos que até ano passado competiam na principal divisão da Porsche Império GT3 Cup.

Com o novo Carrera Cup, o Brasil estará alinhado com os principais campeonatos Porsche no mundo. Serão os mesmos carros e as mesmas regras de campeonatos extremamente competitivos, como o Porsche Carrera Cup da Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Austrália e Ásia.

No grid do novo Carrera Cup, alinharão com os novos modelos 991/2 (4.0) pilotos como o atual campeão overall Miguel Paludo, os bicampeões Ricardo Baptista e Constantino Jr., além do campeão de 2016, Lico Kaesemodel. Aos nomes mais laureados da categoria vão se juntar, com os carros 991/1 (3.8), jovens prodígios das pistas: o trio de vencedores da primeira edição do Porsche Junior Program –Vitor Baptista, Marcus Vario e Marcel Coletta–, o vice-campeão da Stock Light Gaetano di Mauro e o competidor regular da Stock Car e ex-integrante do grid da GP3, Bruno Baptista.

Nas jornadas de sprint, tanto os carros da Carrera Cup quanto os da GT3 Cup vão disputar rodadas duplas de 25 minutos mais uma volta de duração. Para a segunda prova há inversão do grid, em número de posições (4, 5 ou 6) sorteado ainda no pódio pelo vencedor da primeira prova.

A exemplo dos últimos anos, o regulamento desportivo determina a adoção de lastro de êxito (BOP), atribuindo aos carros mais bem colocados na tabela de pontuação uma carga extra conforme a posição no campeonato. Também está mantida a regra dos descartes, por meio da qual os competidores eliminam seus dois piores resultados no ano para o cômputo da pontuação final.

Em 2018 a Porsche Império GT3 Cup vai passar por Curitiba, Interlagos, Velo Città, Goiânia e Termas de Río Hondo, na Argentina. Como nos últimos dois anos, haverá disputa do campeonato de sprint com seis etapas e também três jornadas de endurance. A pontuação combinada dos dois certames indicará o campeão overall da temporada, título conquistado pelo gaúcho Miguel Paludo em 2016 e 2017.