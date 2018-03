(foto: Maxmilian Santos)

Quase duas mil pessoas, segundo a organização, participaram na noite desta quinta (15) de um Ato-Vigília em solidariedade aos familiares e amigos da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL), que foi morta nesta madrugada no Rio de Janeiro. O ato aconteceu na Praça Santos Andrade, 50, em frente às escadarias do Prédio Histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O ato foi organizado pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

De acordo com a organização em sua página no facebook, o ato é "em memória desta lutadora negra, que deu sua vida para combater a milícia, a militarização e o genocídio da negritude." Até o meio desta manha, cerca de 700 pessoas tinham confirmado a presença.

A convocação para o ato é encerrada por um comunicado do PSol, onde o partido afirma que a morte da vereadora ocorreu por ela ter denunciado a ação "brutal e truculenta da PM na região do Irajpa, na comunidade de Acari."

Além de Curitiba, outras cidades também tiveram mobilização contra o assassinato da vereadoraMarielle Franco (PSOL). Pelo menos 11 capitais estão realizando ou farão manifestações.

Dois atos foram realizados na praça da Cinelândia, em frente à Câmara. Os manifestantes levaram flores e cartazes contra a intervenção federal no Rio. Eles também fizeram coro contra a Polícia Militar. Políticos e colegas da Câmara também estão no local.

Uma das principais lideranças do PSOL, o deputado federal Chico Alencar fez um discurso na escadaria do Palácio e disse que as famílias pediram uma cerimônia reservada. Ele disse que há "opressão" e pediu uma vigília em memória à vereadora, com "serenidade". Os corpos ainda não foram liberados. Líderes religiosos participam do ato e pediram orações.

Leia a nota do PSol na íntegra:

"O Partido Socialismo e Liberdade vem a público manifestar seu pesar diante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Estamos ao lado dos familiares, amigos, assessores e dirigentes partidários do PSOL/RJ nesse momento de dor e indignação. A atuação de Marielle como vereadora e ativista dos direitos humanos orgulha toda a militância do PSOL e será honrada na continuidade de sua luta. Não podemos descartar a hipótese de crime político, ou seja, uma execução. Marielle tinha acabado de denunciar a ação brutal e truculenta da PM na região do Irajá, na comunidade de Acari. Além disso, as características do crime com um carro emparelhando com o veículo onde estava a vereadora, efetuando muitos disparos e fugindo em seguida reforçam essa possibilidade. Por isso, exigimos apuração imediata e rigorosa desse crime hediondo. Não nos calaremos!"