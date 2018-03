Veja galeria de fotos da vigília em Curitiba pela morte da vereadora Marielle

(foto: Maxmilian Santos)

Quase duas mil pessoas participaram na noite desta quinta (15) de um Ato-Vigília em solidariedade aos familiares e amigos da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL), que foi morta nesta madrugada no Rio de Janeiro. O ato aconteceu na Praça Santos Andrade, 50, em frente às escadarias do Prédio Histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O ato foi organizado pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

