Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água

(foto: Denis Ferreira Netto)

O Brasil recebe, entre os dias 18 a 24 de março, em Brasília, a 8ª edição do Fórum Mundial da Água. Esta é a primeira vez que o evento ocorre no Hemisfério Sul. O Fórum Mundial da Água é o maior evento global sobre o tema água e é organizado pelo Conselho Mundial da Água, uma organização internacional que reúne cerca de 400 instituições relacionadas à temática de recursos hídricos em aproximadamente 70 países. Os integrantes tem como missão “promover a conscientização, construir compromissos políticos e provocar ações para conservação, proteção, desenvolvimento, planejamento, gestão e uso eficiente da água".

66 PCHs obtiveram licenciamento ambiental no Paraná

O governador Beto Richa disse, durante visita em uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH), localizada em Mangueirinha, no Sudoeste do Estado, que em oito anos da sua gestão foram licenciados 66 projetos de PCHs para geração de energia no Estado. No total, foram R$ 13 bilhões em investimentos. Ele lembrou que boa parte desses projetos foram concebidos em municípios de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O Governo do Estado retomou em 2011 a emissão de licenças para empreendimentos hidrelétricos de médio impacto ambiental, que estavam suspensos desde 2003.

Polícia Federal investiga contratos da Usina de Belo Monte

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na ultima semana, nove mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná e de São Paulo, durante a 49ª fase da Lava Jato, para investigar o “pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos por parte de consórcio de empreiteiras diretamente interessado nos contratos de construção da Usina de Belo Monte”.

Brasil assegura recursos para o clima

O Brasil conseguiu a aprovação junto ao Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês) de projeto que vai destinar 195 milhões de dólares ao financiamento de medidas que podem significar a redução de 17 milhões de toneladas de CO2 equivalente nos centros urbanos. A medida contribuirá para que o país atinja as metas de Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) sob o Acordo de Paris. Os recursos fazem parte de um fundo com capacidade para captar cerca de 1 bilhão de dólares para financiar a atualização tecnológica da iluminação pública em até 36 municípios e a adoção de medidas de eficiência energética de indústrias instaladas em áreas urbanas.