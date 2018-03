A Laureate Brasil convidou Mauro Amaral para assumir as seguintes posições: vice-presidente de educação digital e presidente do EAD Laureate, substituindo Milton Camargo, transferido recentemente para a UNITEC no México, uma instituição que integra a Laureate International Universities.

Premiação

A AMPLA - única fabricante brasileira de impressoras digitais – conquistou o Prêmio Lançamentos Fimec 2018 - uma das mais importantes premiações do setor coureiro-calçadista do país - na categoria “Inovação”. O objetivo da premiação, que está em sua 15ª edição, é reconhecer e valorizar o trabalho da indústria de máquinas, couros e componentes que leva inovação, criatividade, tecnologia e espírito de empreendedorismo ao setor coureiro-calçadista.

Prêmio Áster

A ESIC Business&Marketing School abriu as indicações para a 13ª edição do Prêmio Áster, com o objetivo de valorizar empresas e profissionais bem sucedidos que se destacam no mercado. O evento acontece há mais de 35 anos na matriz da instituição, localizada em Madri, na Espanha. A premiação é concedida a pessoas físicas, jurídicas e empresas que se destacaram no meio empresarial e acadêmico. Os concorrentes ao Prêmio Áster 2018 podem ser indicados por alunos, professores, parceiros, profissionais liberais e membros da sociedade até o dia 31 de março, no site da ESIC.

Gestão

Curitiba vai sediar, no próximo dia 21 de março, um dos mais importantes eventos nacionais na área de gestão profissional de condomínios. O Condotech 2018, realizado pela Pró-Síndico, empresa de São Paulo que desde 2004 organiza eventos em todo o País, tem apoio do Instituto Cidades & Condomínios - ICCOND.

Dia do Consumidor

O Extra traz especialmente para o Dia do Consumidor, comemorado em 15/03, o Ofertaço do Consumidor. Na ocasião, as unidades de hipermercado da rede realizarão, das 7h à meia-noite, uma operação especial com muitas ofertas em diversos produtos.

Nova Swarovski

* Com abertura prevista para a primeira quinzena de março, a primeira loja da Swarovski na cidade de Maringá, localizada no Maringá Park Shopping Center, é a terceira da marca austríaca no estado de Paraná.

* As melhores equipes de robótica de todo o Brasil participam em Curitiba, de 16 a 18 de março, do Torneio Nacional de Robótica FIRST LEGO League. O Campus da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), localizado no Jardim Botânico, sediará a disputa. A visitação é gratuita.

* O mais novo projeto assinado pelo Studio Guilherme Bez, abriu suas portas em Curitiba: o CHo Street Food, um bar especializado em comida asiática localizado no Shopping Hauer, que vai oferecer comida e arte de rua oriental acompanhados de chope, saque e drinks.

* A 14ª edição da Corrida Noturna da Unimed Curitiba bateu recorde de participação reunindo cerca de oito mil pessoas.