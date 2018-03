O Festival de Curitiba em números

Vai começar mais um Festival de Curitiba. Este ano, a cidade contará com mais de 430 atrações durante todo o evento. O diretor Leandro Knopfholz está bastante otimista com a 27ª edição, que conta com apoio de grandes empresas multinacionais, nacionais e paranaenses. No total são esperadas aproximadamente 200 mil pessoas em 90 espaços diferentes. Junto com o Ministério da Cultura, quem apresenta o festival é a Cielo. O patrocínio está com Vivo, Sanepar, Copel Telecom, Uninter, Denso, Tradener, Ebanx e Grasp. Para as empresas parceiras essa é a oportunidade de não só promover a cultura, mas de aproximar pessoas. “O Festival de Curitiba está em total sintonia com o que a Vivo acredita. Promove a cultura, a diversidade e a conexão entre público e artistas. Isso possibilita às pessoas viverem menos as mesmas experiências e mais as novas oportunidades, que é a proposta da nossa marca”, revela Marina Daineze, Diretora de Imagem e Comunicação da Vivo, empresa patrocinadora do Festival de Curitiba.

Sonda nomeia diretor de negócios para liderar nova estutura

Como parte do seu planejamento estratégico para o triênio de 2018 a 2020, a Sonda, maior companhia latino-americana de soluções e serviços de Tecnologia, acaba de criar a estrutura comercial denominada General Business, que será liderada pelo recém-contratado Luiz Estevam. A nova diretoria se reportará diretamente a Jorge Toda, vice-presidente de vendas da Sonda e tem entre as principais atribuições a atuação em novos clientes, bem como a expansão da companhia no interior do Estado de São Paulo. "Vamos trabalhar com companhias de médio e grande portes de todos os segmentos de mercado, priorizando a nossa estratégia de atuação em verticais como Varejo, Finanças, Serviços, Agronegócios e Indústrias & Manufatura. Hoje, atuamos em Ribeirão Preto e estamos expandindo para Campinas com um time local que conhece as estratégias e necessidades das empresas nessas regiões", explica Estevam.

Balanço

O setor imobiliário do Paraná tem sido dominado há mais de 45 anos por grandes corretoras tradicionais e familiares, mas hoje já conta com pelo menos quatro redes de aluguel e venda de propriedades, incluindo duas franchises. E os resultados particularmente positivos deste novo modelo já começam a indicar uma mudança na dinâmica do mercado. A RE/MAX, por exemplo, cresceu mais de 25% em faturamento no estado ano passado e já planeja abrir 60 lojas até 2022. “Nosso principal investimento é em capacitação de todos os corretores na universidade própria da nossa franquia. Estamos otimizando os processos de recrutamento para buscar apenas os melhores e mais comprometidos profissionais”, afirma o máster franqueado regional responsável pelo leste do Paraná, Yves Navarro.