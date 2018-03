Projeto admirável

Eliane Bueno e Davi Briant Xavier, da Sport Batel, curtindo a festa Menina Sunset, no Menina Zen

Em parceria com a Universidade Positivo, o projeto Gastromotiva, iniciou, nesta segunda feira as aulas do curso Auxiliar de Cozinha Curitiba. A iniciativa oferece aulas de técnicas gastronômicas para jovens de famílias carentes. As aulas são gratuitas. Louvável!

Tem que ter festa

Drakkar Beer & Food comemora seu aniversário em pleno dia de Saint Patrick. Na certeza de que isto merece muita comemoração a festa foi marcada para este sábado, no Clube Dom Pedro II. A folia, regada a muito chope, sanduíches e música boa, começa as 1hhs e avança noite adentro. Sucesso e vida longa a todos!

Atenção ciclistas!

Quando estiverem na ciclovia da Via Calma, ali na região do futuro pátio de manobras do Ligeirão, na Praça do Japão, desçam de suas bicicletas e caminhem. Aqui é Smart City.

