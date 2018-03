Corinthians inscreve zagueiro e novo atacante

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Classificado às quartas de final do Paulista, o Corinthians promoveu duas mudanças na lista de inscritos do torneio. Contratados em fevereiro, o zagueiro Marllon e o atacante Matheus Matias se tornam reforços do treinador Fábio Carille. Anteriormente, eles defendiam respectivamente a Ponte Preta e o ABC-RN. Marllon e Matheus assumiram, respectivamente, as vagas de dois jogadores também negociados. Tratam-se do zagueiro Yago, enviado ao Botafogo, e também de Camacho, emprestado ao Atlético-PR. Sidcley e Ralf, outros reforços da era Andrés Sanchez, tinham sido escolhidos recentemente para inscrições. O Corinthians abre sua participação no mata-mata do Paulista no próximo domingo, em São Paulo, contra o Bragantino.