Milhares de pessoas participam de vigília por morte de vereadora

Velas, faixas, silêncio de comoção: vigília homenageou Marielle (foto: Maximilian Santos)

Pelo menos duas mil pessoas participaram, na noite de ontem, em Curitiba, do ato-vigília pela morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. O ato aconteceu nas escadarias do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), na Praça Santos Andrade. O ato, chamado pelas redes sociais, condenou a morte da vereadora “brutual e truculenta”, pediu a apuração do crime, mas também homenageou Marielle.

Velas foram acesas nas escadarias do prédio. Os participantes também ficaram sentados nas escadarias em silêncio, e faixas foram abertas no chão da praça.

“A atuação de Marielle como vereadora e ativista dos direitos humanos orgulha toda a militância do PSOL e será honrada na continuidade de sua luta”, diz nota da executiva do partido. Atos semelhantes ao de Curitiba aconteceram em diversas capitais do Brasil, ontem. Marielle foi morta na noite de quarta-feira,com cinco tiros na cabeça.

Investigação pode ser federalizada por Procuradoria

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, determinou a abertura de um procedimento instrutório para a possível federalização das investigações sobre a morte da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL). O procedimento instrutório é uma fase preliminar do processo que pode levar à instauração de um Incidente de Deslocamento de Competência, instrumento pelo meio do qual o Ministério Público Federal (MPF) solicita à Justiça a federalização de algumas investigações.

Marielle, de 38 anos, foi assassinada com quatro tiros na cabeça, quando ia para sua casa no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, retornando de um evento do movimento no negro, na Lapa. A parlamentar viajava no banco de trás do carro quando os criminosos emparelharam com o veículo da vítima e atiraram. O motorista Anderson Pedro Gomes, de 39 anos, que dirigia o carro da vereadora, também morreu na hora. Uma assessora da vereadora que também estava no veículo sobreviveu ao ataque.

Até a noite de ontem, uma das hipóteses mais fortes era de execução, por causa do trabalho da parlamentar. Marielle foi a quinta vereadora mais votada nas eleições de 2016 no Rio.