Avenida sem torres: 31% da obra está concluída

Escavações no canteiro central da Comendar Franco vão até agosto (foto: Franklin de Freitas)

Cogitada oficialmente desde 2009, a remoção das torres da ‘falecida’ Avenida das Torres – cujo nome oficial é Avenida Comendador Franco – foi completada em 1º de fevereiro deste ano. E desde então as obras para a substituição das 25 torres por uma linha de transmissão subterrânea seguem a todo vapor. Segundo a Copel, aproximadamente 31% do projeto como um todo já foi realizado. Atualmente estão sendo feitas escavações no canteiro central da avenida, sendo que entre valas comuns e MND (método não destrutivo) a extensão já chega a 1.000 metros, o equivalente a um oitavo do total – ao todo, a obra terá extensão de 8.000 metros.

Encerrada a etapa de obras civis, prevista para acabar em agosto de 2018, terá início o lançamento de condutores, em setembro. Em meados de 2019, finalmente a obra deverá ser entregue, acarretando melhorias significativas no abastecimento de energia da cidade. Estimada no valor de R$ 178 milhões, a substituição da Linha de transmissão Uberaba-Capanema aumentará a capacidade de 69 mil volts para 230 mil. A linha aérea existente começou a ser desativada em novembro do ano passado, com a retirada de 25 torres, 20 superpostes e 42 km de cabos condutores instalados ao longo do canteiro central da Comendador Franco.

Trânsito

Durante o período de escavações quem circula pela Avenida Comendador Franco deve ficar atento ao trabalho, que normalmente bloqueia uma faixa da via. Agentes da Secretaria de Trânsito (Setran) orientam o tráfego.