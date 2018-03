Novo IML de Curitiba é inaugurado e tem o dobro de câmaras frias

Novo prédio fica no Tarumã (foto: Franklin de Freitas)

O governador Beto Richa entregou, nesta quinta-feira (15), a nova sede do Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba. A nova estrutura substitui a antiga, que já tinha 40 anos, e estava defasada. No novo espaço foi possível ampliar o número de câmaras frias, de 69 para 128, instalar o Museu de Ciências Forenses e construir um auditório com capacidade para 120 pessoas. O estacionamento também tem mais vagas do que a unidade do centro.

Localizada no bairro Tarumã, o novo prédio ainda abriga laboratórios forenses, consultórios humanizados para reconhecimento de corpos e também a administração superior da Polícia Científica do Paraná. A unidade homenageia Victor Ferreira do Amaral, primeiro médico legista nomeado pelo Estado e um dos fundadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Dividido em três andares, o complexo conta com laboratórios de biologia, DNA, patologia, antropologia, toxicologia, salas de observatório, necropsia e áreas administrativas. “Com esta estrutura o Governo do Estado responde a uma espera de mais de 40 anos. Hoje temos espaço moderno e valorização profissional”, afirmou o diretor da Polícia Científica, Hemerson Bertassoni Alves.