Estacionamento irregular tem novidade em Curitiba: a volta dos adesivos amarelos

Desde ontem, veículos estacionados irregularmente pelas ruas da cidade poderão ser guinchados pelas equipes da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito. “A medida vai valer para aqueles veículos que cometerem infração de trânsito, ou seja, para aqueles que estejam estacionados em local proibido, com falta de licenciamento ou, ainda, estacionados em desacordo com a regulamentação vigente”, informa o secretário da Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel.

Desta forma, podem ser removidos carros, caminhões, ônibus e motos parados, por exemplo, em horários proibidos ou em espaços reservados para outros tipos de veículo, como pontos de táxi ou vagas exclusivas para idosos. Após o serviço de remoção, a autoridade de trânsito vai fixar um adesivo amarelo no solo, no local em que se encontrava o veículo, com informações para regularizar a situação. No adesivo constará a inscrição “Removido”. A medida já foi feita em Curitiba em 2009.