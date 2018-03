(foto: Franklin de Freitas)

Pré-candidato ao governo, o ex-senador Osmar Dias (PDT) afirmou ontem, durante encontro com lideranças de Umuarama (região Noroeste), que se eleito, pretende fazer um governo sem indicações políticas para cargos técnicos. “Pretendo implantar um novo modelo de governo no Paraná. Uma gestão com austeridade, seriedade, com comando firme e sem loteamento de cargos. Acredito que o toma lá dá cá entre partidos, que indicam pessoas sem qualificação para ocupar cargos, é a raiz da corrupção e da ineficiência”, avaliou ele.

Promessas

Para Osmar, a eleição deste ano é a mais importante desde a redemocratização do país e será decisiva para mudar o país e o Paraná. “Precisamos de um projeto de Estado, que recupere a economia e gere investimentos e empregos e não de um projeto eleitoral de promessas”, defendeu.

Perjúrio

Em operação deflagrada ontem, o Ministério Público cumpriu em Ibaiti (Norte Pioneiro), mandado de prisão preventiva contra um investigador de polícia que também exercia mandato de vereador do município. Na operação, denominada Perjúrio, o investigador é suspeito de ter praticado vazamento de informações sigilosas, informando terceiros acerca de cautelares determinadas pela Justiça, frustrando, com isso, o cumprimento das medidas, diz o MP.

Fuga

Segundo a promotoria, o policial também é investigado pela prática de outros crimes, como falsificação de documento público e facilitação de fuga de presos, esta ocorrida em fevereiro deste ano. Em 2016, o investigador de polícia também foi alvo da Operação Alcova, tendo sido preso após apuração de crimes de exploração sexual de menores.

Atitude

O projeto “Geração Atitude – a mudança começa em você”, desenvolvido pelo Ministério Público do Paraná - em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiçae a Assessoria Especial da Juventude do Governo do Estado, foi selecionado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) como iniciativa de prevenção à corrupção que fará parte do banco de projetos da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccla). Ligado ao Movimento Paraná Sem Corrupção, o projeto busca incentivar a formação cidadã de estudantes paranaenses, promovendo, a partir de atividades nas escolas, a participação social e o protagonismo juvenil.

Contratos

A Prefeitura de Entre Rios do Oeste (região Oeste) rescindiu contratos irregulares com empresa de vereadora do município. A medida foi tomada após intervenção do Tribunal de Contas. A prefeitura rescindiu os seis contratos que mantinha com a empresa Athenas Sports e Papelaria, que tem como sócia a vereadora Alessandra Caetano de Souza Lupges. Segundo o TCE, durante a vigência do mandato, a Constituição impede que empresa pertencente a vereador seja contratada da administração municipal. A irregularidade foi apontada por um cidadão em denúncia à Ouvidoria do TCE.

Cafezinho

Levantamento do site Contas Abertas aponta que a Câmara dos Deputados gasta R$ 663 mil por ano com a compra de café. Segundo o site, no final de janeiro, a Casa fechou um contrato nesse valor com a empresa Odebrecht - Comércio e Indústria de Café Ltda. O valor atende ao período de 23 de janeiro de 2018 a 22 de janeiro de 2019. O cafezinho é “distribuído” para o atendimento da demanda de autoridades, de servidores, de terceirizados, de estagiários e de visitantes. A quantidade total do café em pó soma 53 toneladas.