Tiago Leifert está com o ‘BBB’ nas mãos dele

E o ‘BBB’, hein? É sempre interessante o que rotineiramente acontece ao início de cada edição. Das promessas, com pés juntos, de nunca mais assistir na vida até certa rejeiçãozinha em todo começo, bastam algumas semanas para a temperatura esquentar e todo panorama se modificar inteiramente. Até a Globo já se acostumou com isso. Agora, com o atualmente em cartaz, e de novo, o programa já está bem daquele jeito que todo mundo gosta. Prova são seus números. Aqui, dia desses, indo ao encontro ou prova do colocado, um quadro comparativo dos números revelou crescimento de 3 pontos na média entre a audiência recente e os números conquistados na estreia, em SP e RJ. E outro dado interessante: se Tiago Leifert foi muito bem, em 2017, em seu primeiro ano no lugar do Pedro Bial, o que se verifica agora é que ele já está com tudo nas mãos, assinatura e linguagens próprias, sem repetir ou copiar nada do seu antecessor. Tudo jogando a favor. É mais uma edição, mesmo com ela ainda no meio, para correr pro abraço.

Explica essa

A TV Cidade, afiliada da Record no Ceará, exibe o programa ‘Brasil Católico’ nas manhãs de domingo, exatamente após horário da Igreja Universal. Uma coladinha na outra. E, em seus intervalos, narra rezas e divulga endereços das principais igrejas católicas do estado.

Falta de cuidado

Está no ar, na Band, a chamada do novo programa do Datena. Até aí tem que ser assim mesmo, porque entrar na briga dos domingos é pra gente grande. Só que poderiam caprichar um pouco mais na feitura do trabalho. O acabamento, com tomadas de cima, é horroroso.

Que mal pergunte

E a Simba? E o conteúdo que iam fazer? Alguém, por acaso, tem alguma notícia? Essa é outra historinha igual a GfK que passou por aqui. Mais uma da série “tragédia anunciada”. Será que alguém, um dia, vai fazer a conta de quanto SBT, Record e Rede TV! perderam com isso?

O bom nisso

O lado positivo de roubadas tipo Simba, GfK e companhia bela é que todas elas foram idealizadas e conduzidas pelos sócios proprietários das respectivas emissoras. Antes assim. Não podem se queixar e demitir ninguém por isso. Só eles próprios. E sabe que seria uma ideia.

A ideia é boa

Está para ser definido nesses próximos dias se, durante a Copa da Rússia, Fábio Porchat fará o seu programa de lá ou não. Mesmo com a Record não possuindo os direitos, não há nada que impeça disso ser levado à frente. Pode ser uma boa.

Não é hora?

Na Globo, o que chega é o drama que se transformou encontrar horários para exibir tudo que ela tem produzido. Um problema que vem se intensificando com o tempo. Por que, então, não pensar na aposentadoria de alguns dos seus produtos? ‘Sessão da Tarde’, por exemplo.

Válvula de escape

Continuar com filmes, hoje, é alternativa de algumas emissoras, que não têm o mesmo poderio de produção da Globo. Eles ainda servem para tapar espaços. Mesmo assim é enorme a força e importância que perderam nos últimos anos. O filme, na TV aberta, chega depois de ser esmerilhado em outras plataformas. Em quinta exibição, por baixo.

Então é assim

Gugu Liberato, na semana que vem, estará de volta ao Brasil, aí já se colocando à disposição da Record para dar início aos trabalhos do ‘Power Couple’. Começa com gravação de chamadas. Agora o seguinte: colocar o Gugu num outro programa, sem haver esforço para conseguir bons participantes, não vai dar em coisa nenhuma. Por enquanto, pelos nomes comentados, nada além do mais dos mesmos.

Curioso isso

Enquanto está fora, praticamente morando nos Estados Unidos, Gugu passou a ser quase vizinho de parede de Silvio Santos em Celebration. Não se tem notícia, por enquanto, de nenhum encontro dos dois por lá.

Radionovela – Começou a ser transmitida ontem (quinta) pela rádio online Blá FM, do Rio, e no streaming Ubook a novela “Bollagattos”, sobre a ação de uma família de criminosos nos anos 1940. Bianca Rinaldi (foto), Paloma Bernardi, Mayte Piragibe, Andre Ramiro, Priscila Fantin, Raquel Fabbri, Paulo Hamilton, Brendha Haddad, Daniel Braga e Henrique Pires no elenco, sob a direção de Luis Antonio Pereira.

Bate – Rebate

Os programas femininos instalados na faixa da tarde, em diferentes emissoras, precisam tentar se diferenciar uns dos outros...

... Estão todos na mesma linha, com a mesma conversinha e só com apresentadoras diferentes...

... O mundo parece que começa e acaba nas fofoquinhas de sempre, culinária, um cantor ou cantora qualquer...

... Ninguém se interessa em criar alguma coisa diferente...

... A verdade é que a programação da tarde, e aí no caso de todas as emissoras, deixa muito a desejar.

Aliás, no embalo, já de muito tempo, mas do carnaval para cá com mais intensidade, Juju Salimeni virou assunto fixo do ‘TV Fama’ da Rede TV!...

... Com toda certeza proeza de alguém muito fã.

Se nada se alterar daqui em diante, nova novela do Aguinaldo Silva na Globo, ‘O Sétimo Guardião’, vai estrear em 12 de novembro.

C´est fini

Na Band, ainda se busca um horário ideal para o novo programa de humor do Stepan Nercessian. A ideia que, por enquanto, vai prevalecendo é aquela mesma, aos sábados, antes do Amaury Junior. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!