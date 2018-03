Houve valorização e não aumento de patrimônio, diz Aécio

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O senador Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou nesta quinta (15) que a reportagem da Folha de S.Paulo sobre seu patrimônio é equivocada. Aécio diz que seu patrimônio não aumentou desde a eleição de 2014, mas se valorizou. "O que deu a impressão na reportagem foi que valorizou de um ano para o outro, mas não foi. Ninguém declara a valorização ano a ano, a legislação determina que você reajusta no momento em que vende", disse. O senador falou brevemente à imprensa durante evento em Contagem (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte. Aécio estava acompanhado do ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP), em solenidade para liberação de R$ 300 milhões de recursos federais para obras de mobilidade na cidade, administrada pelo tucano Alex de Freitas. Sobre a disputa em Minas Gerais, onde o PSDB não tem um candidato definido para o governo estadual, Aécio disse confiar cada vez mais que o senador Antonio Anastasia (PSDB) vai decidir concorrer. Ex-governador do estado, Anastasia tem resistido à pressão tucana para disputar o governo, o que garantiria palanque para o presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB-SP). "Na vida pública, no momento das decisões, a responsabilidade para com o estado, para com o município que nós representamos, fala mais alto do que as nossas vontades pessoais por mais legítimas que elas sejam", disse Aécio referindo-se a Anastasia. Questionado sobre a própria candidatura ao Senado, Aécio disse que não irá decidir agora e que seu papel é construir uma ampla aliança. Desde que foi delatado pela JBS, a imagem do tucano se desgastou no estado. "A minha candidatura não é a prioridade. [...] Todo meu esforço é no sentido de garantir uma candidatura que reaglutine todas as forças políticas que governaram comigo Minas Gerais. E acreditando que Anastasia é quem tem melhores condições de fazer isso", afirmou.