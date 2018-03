Só me resta lutar e teimar, diz petista a apoiadores na Bahia

CATIA SEABRA, ENVIADA ESPECIAL SALVADOR (FOLHAPRESS) - Um dia depois de petistas saírem frustrados de uma audiência com a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificou, nesta quinta-feira (15), a pressão sobre a corte. Ao discursar no encontro internacional parlamentar programado pelo Fórum Social Mundial, o ex-presidente repetiu suas críticas aos agentes responsáveis pela Lava Jato. Afirmou que o Judiciário, sobretudo o STF, tem um papel importante a cumprir neste momento. "Por isso, se diz que o Supremo é o garantidor da Constituição. Se não for, estaremos todos perdidos neste país", discursou. Lula disse também que, ainda que talvez tenha sido o ex-presidente que mais nomeou ministros do STF, nunca telefonou para seus indicados para apelar em seu favor. No encontro, Lula disse que está se insurgindo contra sua condenação. E encerrou seu discurso afirmando não lhe restar outra alternativa senão lutar e teimar. Pela manhã, durante entrevista à rádio Metrópole, Lula disse que não irá para a prisão. "Não serei preso. Não cometi crime", afirmou. Em livro que será lançado nesta (16), porém, Lula declara que está preparado para sua possível prisão. "Eu estou pronto para ser preso", diz na entrevista que compõe a obra. Em janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pela Lava Jato em segunda instância, confirmou a condenação do ex-presidente por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex em Guarujá (SP). A pena foi fixada em 12 anos e 1 mês de prisão --maior do que a estabelecida na instância inferior pelo juiz Sergio Moro. Ainda neste mês, o tribunal pode julgar os recursos apresentados pela defesa do petista. Entendimento atual do STF permite a execução da pena de prisão após encerrado o processo na segunda instância.