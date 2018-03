Katy Perry beija rapaz sem consentimento e gera polêmica

Em um episódio do programa ‘American Idol’, que foi ao ar nesta semana, a cantora e jurada Katy Perry deu um selinho surpresa em um dos participantes, que disse nunca ter beijado alguém antes. . “Eu nunca estive em um relacionamento. Não posso beijar alguém sem estar em um relacionamento”, falou o participante Benjamin Glaze, de 20 anos. Demonstrando surpresa, Katy Perry chamou Glaze para mais perto com a intenção de beijá-lo, ao que ele perguntou se seria na bochecha. O primeiro foi, mas, na segunda tentativa, a cantora virou o rosto e deu um selinho nele. O jovem ficou visivelmente desconcertado. Algumas pessoas questionaram a falta de consentimento do rapaz. “Não foi um beijo de boa sorte, foi um beijo indesejado e deve ser motivo para a rescisão (de contrato) Se fosse uma celebridade masculina que foi para cima e beijou uma menina adolescente, ele não teria durado a noite no show”, escreveu um internauta nas redes sociais. A cena havia sido gravada em outubro. Em uma entrevista concedida ao ‘The New York Times’, publicada ontem, Glaze confirmou que se sentiu desconfortável, mas não que foi vítima de assédio sexual.

Fãs defendem atriz

Youtuber diz que Alicia Vikander tem peito pequeno para ser Lara Croft

Fãs defenderam a atriz sueca Alicia Vikander após um youtuber norte-americano escrever no Twitter que ela não era apta a interpretar Lara Croft no filme “Tomb Raider: A Origem” por não ter seios grandes o suficiente como a personagem tem nos jogos. “”Eu preciso ser o cara que tem que dizer que ela tem seios muito pequenos para fazer a Lara Croft? Precisa ser eu? Tenho mesmo que ser eu quem vai dizer isso? Parece que sim. Desculpa”, ironizou T.J. Kirk, que tem mais de um milhão de inscritos no seu canal no YouTube. Fãs da atriz e da série de games que deu origem ao filme logo a defenderam das críticas sexistas. salientaram que a versão da Lara Croft que Vikander está interpretando é baseada no jogo que foi lançado em 2013, que trouxe uma versão bem menos sexualizada da personagem.

Ataque

Rihanna critica Snapchat por anúncio com alusão a violência doméstica

A cantora Rihanna criticou ontem uma propaganda veiculada no Snapchat que fazia referência ao caso de agressão de Chris Brown contra ela em 2009. A rede social pediu desculpas e retirou a propaganda de circulação. “Eu adoraria acreditar que foi ignorância, mas eu sei que vocês não são tão burros assim. Vocês gastaram dinheiro para estimular algo que intencionalmente traria vergonha para vítimas de violência doméstica e fizeram uma piada disso!”, escreveu Rihanna em seu Instagram.

Redes sociais

Lúcio Mauro Filho faz homenagem aos 91 anos do pai

O ator Lúcio Mauro Filho publicou uma homenagem ao aniversário de 91 anos de seu pai, o também ator Lúcio Mauro, na última quarta-feira, 14. “Sua garra de viver é coisa de guerreiro. Sua sabedoria e generosidade são um norte pra mim. Me deu tanta coisa nessa vida, que eu me vejo na obrigação de vivê-la em sua plenitude. Me deu todas as ferramentas pra isso. Obrigado pai”, escreveu em seu Instagram. Na última segunda-feira, 12, ele já havia encantado seus fãs compartilhando o primeiro encontro entre a netinha Liz, nascida em fevereiro, e seu avô.

Televisão

Após 6 anos longe das novelas, Vera Fischer estará em ‘Malhação’

A atriz Vera Fischer, de 66 anos, vai voltar a atuar em uma novela da TV Globo após seis anos sem convites para trabalhar nos folhetins da emissora. A assessoria de imprensa da emissora confirmou que a veterana fará um papel em ‘Malhação - Vidas Brasileiras’ como a grande rival de Isadora, interpretada por Ana Beatriz Nogueira. O último trabalho de Vera em uma novela da Globo havia sido em 2012, quando interpretou Irina em ‘Salve Jorge’, novela das 21 horas da Globo escrita por Gloria Perez. Desde então, fez apenas pequenas participações na programação, como em uma esquete do ‘Tá no Ar: A TV na TV’ em 2016 e no ‘Encontro’ com Fátima Bernardes, em 2017.

Níver do dia

Juca de Oliveira

ator brasileiro

83 anos