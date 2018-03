Prefeitura de Pinhais orienta população em relação aos perigos da raiva

A Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria de Saúde (SEMSA), realiza uma campanha educativa que tem como temática a raiva. A iniciativa, promovida pela Unidade de Vigilância de Zoonoses, integrante da Vigilância Ambiental, procura orientar a população a respeito desta grave doença, de alta mortalidade e que pode atingir todos os mamíferos, incluindo os seres humanos, animais domésticos e silvestres.

O município de Pinhais nunca registrou caso de raiva humana e/ou canina, no entanto, ano passado, a Unidade de Vigilância de Zoonoses confirmou um caso de morcego infectado pelo vírus rábico. Tendo isto em vista, é importante que a população se mantenha atenta e, em caso de contato humano com morcegos, procure imediatamente uma Unidade de Saúde da Família ou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A secretaria reforça o alerta para que as pessoas que possuam animais domésticos, principalmente cães e gatos, mantenham a vacinação em dia. É uma segurança para toda a família e, principalmente, para o bichinho, que tem por hábito caçar.

A Unidade de Vigilância de Zoonoses mantém um posto fixo para vacinação gratuita, de cães e gatos contra a raiva, todas as quartas-feiras das 8 às 12h, com pré-agendamento pelo telefone 3912-5396. Além disso, no dia 24 de março, das 9 às 16h, será realizada uma ação de guarda responsável na Unidade de Saúde Maria Antonieta. Nesta atividade, cães e gatos com idade acima de três meses receberão gratuitamente a vacina antirrábica.