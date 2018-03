Procon de Quatro Barras realiza orientação na semana do consumidor

Ontem foi comemorado o Dia Mundial do Consumidor. Aproveitando esta data, o Procon de Quatro Barras faz um alerta estimulando o consumo consciente. Uso de cartões de crédito, cuidado com promoções específicas e atenção às reais necessidades de consumo estão entre os tópicos que o órgão pede especial atenção.

O coordenador do Procon de Quatro Barras, Rafael Ferreira de Souza, conta que após a criação do Código de Defesa do Consumidor, o dia 15 passou a ser uma data referência para a garantia dos direitos do consumidor e o estímulo a práticas conscientes de consumo. “A data tem importância econômica, social e informativa. É um momento de lembrar a importância de atitudes conscientes e colocar os serviços de Procon à disposição da comunidade”, destacou.

O Procon de Quatro Barras funciona de segunda à sexta, das 8 às 12h e das 13h30 às 17h30. O consumidor pode encontrar dicas na página do Facebook ou entrar em contato pelo telefone: (41) 3671-8800, ramal 8805, ou ainda tirar suas dúvidas pelo e-mail quatrobarraspr@seju.procon.pr.gov.br.