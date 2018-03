Opinião de Bolsonaro sobre morte de Marielle seria polêmica, diz assessor

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), o candidato a presidente mais identificado com a questão da segurança pública, não se pronunciou sobre o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL). Procurada pela reportagem, sua assessoria disse que ele está com intoxicação alimentar e não poderia falar. Segundo o assessor, sua opinião seria polêmica demais. Nas redes sociais, o presidenciável tampouco tocou no assunto até a publicação deste texto.