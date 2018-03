Michel Temer chama de 'extrema covardia'

GUSTAVO URIBE E BRUNO BOGHOSSIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer (MDB) chamou nesta quinta-feira (15) de extrema covardia o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), morta na noite desta quarta-feira (14) no Rio de Janeiro. Em mensagem nas redes sociais, ele se solidarizou com os familiares e amigos da política e afirmou que o crime “não ficará impune”. A morte da vereadora ocorreu a poucos dias de completar um mês o decreto assinado pelo presidente de intervenção federal no Rio de Janeiro para diminuir os índices de violência. “Lamento esse ato de extrema covardia contra a vereadora Marielle Franco. Solidarizo-me com familiares e amigos, e acompanho a apuração dos fatos para a punição dos autores desse crime”, escreveu. Em pronunciamento, afirmou que o crime feria a democracia. "O assassinato da vereadora e de seu motorista é inaceitável e inadmissível, como todos os demais assassinatos que ocorreram no Rio de Janeiro. É um verdadeiro atentado ao Estado de direito e à democracia. No caso, trata-se de um assassinato de uma representante popular". O presidente informou ainda que pediu ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que coloque a Polícia Federal à disposição do interventor Braga Netto para ajudar na investigação. A expectativa é de que o governo federal declare luto de três dias pela morte da vereadora, como foi feito pela prefeitura do Rio de Janeiro. Por causa da morte, o presidente avalia se irá antecipar a sua viagem ao Rio de Janeiro, marcada inicialmente para domingo (18). Ele iria à capital fluminense por conta do aniversário de um mês da intervenção. Nesta manhã, o presidente reuniu uma equipe de ministros para avaliar providências de emergência que podem ser adotadas. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, está se deslocando ao Rio para acompanhar a apuração da morte. Na reunião, Temer afirmou que a morte da vereadora é "inaceitável", "inadmissível" e um atentado à democracia. Segundo ele, trata-se da execução de uma representante popular "que fazia manifestações e trabalhos para preservar a paz e a tranquilidade no Rio de Janeiro". "Não destruirão nosso futuro. Nós é que destruiremos o banditismo antes", disse. Em conversas reservadas, auxiliares e assessores presidenciais reconhecem que a morte da vereadora deve prejudicar a aprovação da medida. Segundo pesquisa feita pelo governo federal na semana passada, mais de 80% da população do país se declara favorável à intervenção federal.