passarela cai na flórida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma passarela de pedestres em construção desabou nesta quinta-feira (15) em um avenida de seis pistas na região de Miami, atingindo oito carros. Até as 20h as autoridades não haviam confirmado o número de mortos. As estimativas variavam de um, segundo a rede de televisão CNN, a seis, conforme o jornal Miami Herald. Com peso estimado de 950 toneladas, a construção deveria ligar o campus da Universidade Internacional da Flórida à cidade de Sweetwater, onde moram 4.000 alunos. O esqueleto da ponte havia sido instalada no sábado (10) e deveria ser inaugurada em 2019.