Mulheres comandam as estreias da semana nos cinemas

Lara Croft está de volta aos cinemas com ‘Tomb Raider: A Origem’ (foto: Ilzek Kitshoff/divulgação)

Após chegar ao fim o ciclo de produções indicadas ao Oscar e lançamentos duvidosos entrando em cartaz, enfim uma “temporada” de boas estreias iniciou nesta quinta (15). E começamos muito bem servidos com duas adaptações, bem distintas, mas conectadas por trazerem mulheres nos papéis principais.

Maria Madalena retrata cinematograficamente a vida desta figura bíblica tão conhecida e pouco abordada. Rooney Mara estrela esta cinebiografia dirigida por Garth Davis; enquanto Jesus é retratado por Joaquin Phoenix. O roteiro foi assinado por novatas: Helen Edmundson e Philippa Goslett.

O drama épico/bíblico acompanha Maria Madalena como uma jovem que vai atrás de uma vida diferente do que a lhe é imposta pela hierarquia. Indo contra sua família, acaba se encontrando ao lado de Jesus e conquistando um importante espaço no movimento social.

Se a expectativa criada era para que o filme apresentasse uma mulher ainda “desconhecida” por muitos, melhor deixar de lado. Até recebemos uma protagonista forte em cena e que conduz boa parte do longa, de forma até mesmo marcante. O grande porém está na segunda metade, quando o talvez coadjuvante Jesus aparece e toma para si o protagonismo. Voltamos a presenciar a tão conhecida saga de Cristo, Maria é deixada literalmente de lado.

A obra de Garth Davis peca por um ritmo extremamente lento, diálogos arrastados e uma trilha sonora natural até demais. Tornando Maria Madalena cansativo e longe de despertar o interesse que deveria, são poucos momentos válidos e “inéditos”; com uma nova visão à história. Junto de um elenco quase inteiramente caucasiano (que não condiz com o Oriente Médio), não mostra a que veio.

Tomb Raider: A Origem apresenta uma personagem feminina bem famosa no mundo dos videogames, dona de uma extensa lista de jogos virtuais e que já foi interpretada por Angelina Jolie anteriormente. E é com um currículo desses que Lara Croft está mais uma vez nas telonas.

A nova protagonista é a atriz Alicia Vikander, que vem conquistando grande espaço em Hollywood. Por outro lado, a dupla diretor/roteirista não possui tanto renome assim, por enquanto; com Roar Uthaug assumindo a direção e Geneva Robertson-Dworet estreando como roteirista.

Tomb Raider: A Origem é o início de uma nova franquia e mostra como Lara Croft se tornou a famosa arqueóloga aventureira. Mantendo viva a temática de “caça ao tesouro”, cheia de aventura no estilo dos videogames. Por sinal, o longa é baseado no mais novo título e graças à isso consegue agradar aos jogadores de plantão.

Mas não são só eles que sairão agraciados com o que Tomb Raider: A Origem apresenta, temos aqui um grandioso filme de ação/aventura para todo mundo. Cheio de cenas eletrizantes e de tirar o fôlego junto de uma Vikander talentosíssima, é o tipo de entretenimento que todo cinéfilo irá apreciar.

Teatro

Fernanda Souza traz seu monólogo a Curitiba

Será que seu passado te condena? É isso que Fernanda Souza debate em seu monólogo que será apresentado pela última vez em Curitiba, no palco do Teatro Guaíra, nos dias 17 e 18 de março. Os ingressos estão à venda a partir de R$30. Leitores do Curitiba Cult tem 40% de desconto com o bônus flyer. O show de humor de Fernanda Souza foi escrito por ela em parceria com Léo Fuchs e direção de Michel Bercovitch. Trata-se de um espetáculo em que humor e emoção se misturam e encantam a todos que o assistem. No espetáculo a atriz abre a sua vida, suas memórias e seus personagens, numa mistura de stand up moderno e inovador, a atriz com muito jogo de cintura, consegue fazer com que a platéia seja coadjuvante da sua própria história. A atriz conta de forma lúdica e divertida, como iniciou a carreira, fala da vida pessoal, personagens, como são feitas as cenas e como funciona o roteiro de uma gravação, perrengues, fama, relação com a mídia, amigos, viagens e casamento Fernanda Souza também relembra os personagens de sucesso (Mili de Chiquititas, Mirna de Alma Gêmea, Carola de O Profeta, Isadora de Toma lá da cá, dentre outros) que marcaram seus vinte e cinco anos de carreira e usa a plateia como se estivesse num confessionário.

MPB

Caio Gallucci

Cláudio Lins, ator e cantor, está no elenco

Musical Bossa Nova invade o palco do Guairinha

Os acordes do violão da bossa nova são inconfundíveis. Um dos movimentos mais influentes da música popular brasileira, que revelou grandes nomes, como Vinícius de Moraes, Tom Jobim e João Gilberto, dá o ritmo ao musical “O musical da Bossa Nova”, que entra em cartaz em Curitiba, nos dias 16 de março, às 21 horas, e 17 de março, às 17h30 e 21 horas, no Guairinha. A montagem tem narrações e imagens que representam toda a história da Bossa Nova e a sua importância para a nossa música. Os ingressos estão à venda a partir de R$25.

Mais show

Simple Plan vem ao Brasil em maio

E cada dia que passa o primeiro semestre de 2018 consegue se entupir ainda mais de shows internacionais. A novidade agora é a banda canadense Simple Plan que retorna ao país em maio, a informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch. Nenhuma data ou cidade foi divulgada por enquanto, o que Flesch já adiantou é de que os shows rolam no final do mês. A última vez que a banda passou pelo Brasil foi em dezembro de 2016, quando realizou quatro shows..