Reajuste do Bolsa Família deve ser anunciado em março, diz ministro

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro de Desenvolvimento Social, Osmar Terra, informou nesta quinta-feira (15) que anunciará ainda neste mês reajuste aos programa federal Bolsa Família e que o percentual deve ser superior a 5%. Segundo ele, o aumento será maior que a inflação do ano passado, que fechou em 2,95%, e deve incorporar parcela do aumento do gás de cozinha, que em dezembro teve alta de 16,39% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No ano passado, o governo federal não reajustou o Bolsa Família. O presidente Michel Temer queria conceder um aumento de 4,6%, mas a área econômica avaliou que não havia espaço orçamentário. "Provavelmente, a data [do anúncio] será em março e deve vigorar no final de abril ou maio. E a ideia é dar um reajuste acima da inflação e estamos estudando uma forma de compensar o aumento do valor do gás", disse o ministro. Em entrevista à imprensa, no Palácio do Planalto, ele avaliou que o Bolsa Família não foi suficiente para reduzir a desigualdade social no país e que outras políticas de enfrentamento da pobreza são essenciais. "A existência dos programas de transferência de renda não foi suficiente para reduzir a pobreza. Só a pobreza extrema, mas não reduziu o número de pobres. A pobreza no Brasil continua intacta", disse. A ideia inicial era elevar o benefício social apenas em julho, como foi feito no ano retrasado, mas a alta do gás de cozinha, a maior desde 2002, fez com que o governo mudasse os planos.