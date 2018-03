Cantora Mallu Magalhães agora mora em Portugal (foto: Jaelson Lucas / ANPr)

Mallu Magalhães, que atualmente mora em Portugal, desembarca no Brasil para apresentar alguns shows do seu último disco ‘Vem’. Neste domingo (18), ela canta em Curitiba, na Ópera de Arame.

Do repertório, fazem parte todas as músicas no novo álbum, como ‘Você não presta’ e ‘Casa Pronta’, hits da carreira de Mallu, como ‘Velha e Louca’ e ‘Sambinha Bom’, algumas canções da Banda do Mar – ‘Mais ninguém’ e ‘Muitos Chocolates’ –, além de algumas músicas surpresas que são influências para a carreira da cantora.

“Será um show para o público dançar e cantar comigo, assim como foi a primeira parte da turnê”, conta Mallu.

A turnê do álbum ‘Vem’ de Mallu Magalhães, foi iniciada em maio de 2017 e se estende por 2018. A banda que acompanha Mallu no palco é formada pelos músicos Thiago Consorti (baixo), Victor Cabral (bateria), Davi Bernardo (guitarra), André Lima (teclado) e Rodolfo Guilherme (trompete).

Serviço

Mallu Magalhães em Curitiba

Quando: Domingo (18),

às 20h15

Onde: Ópera de Arame

(Rua João Gava, 970)

Quanto: os ingressos variam de R$50 a R$200, de acordo com o setor, no Disk Ingressos