Christiane Torloni: “Tenho um fã clube grande em Curitiba, que sempre me prestigiou todas as vezes na cidade” (foto: Marcos Mesquita)

Um dos mais premiados e aclamados espetáculos da Broadway depois de temporadas de sucesso em São Paulo, em 2015, e no Rio de Janeiro, em 2016, ‘Master Class’ segue numa grandiosa turnê por 13 cidades do Brasil estrelada por uma das maiores atrizes do teatro, cinema e televisão brasileira: Christiane Torloni. O espetáculo será apresentado em Curitiba de hoje a domingo no Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel) às 21h (sexta e sábado) e no domingo (19h).

‘Master Class’ é uma maravilhosa comédia-dramática, escrita pelo premiado autor norte americano Terrence McNally. Conta com a direção do encenador brasileiro José Possi Neto, sob a direção musical do Maestro Fábio G. Oliveira, ambos à frente de um elenco formado por consagrados atores/cantores do atual cenário teatral brasileiro: as sopranos/atrizes Julianne Daud (‘Master Class’, ‘O Beijo da Mulher Aranha’, ópera ‘Joanna de Flandres’, ‘A Flauta Mágica’, ópera ‘Salvator Rosa’, o musical ‘New York, New York’, entre outros) e Paula Capovilla (‘Evita’, ‘Les Miserables’, ‘Charlie Brown’, ‘Chaplin’, ‘A Bela e a Fera’, ‘A Família Addams’ e ‘Forever Young’, entre outros); o tenor/ator Fred Silveira (‘Forever Young’, ‘My Fair Lady’, ‘We Will Rock You’, ‘Mudança de Hábito’, ‘O Homem de la Mancha’, ‘Alô, Dolly!’, ‘Evita’, entre outros); o ator e pianista Thiago Rodrigues (‘A Madrinha Embriagada’, ‘O Mágico de Oz’, ‘A Família Addams’, ‘Mamma Mia!’ e ‘Les Miserables’); além dos cantores e atores Jessé Scarpellini (‘Les Miserables’, ‘Wicked’, ‘O Homem de la Mancha’, ‘Mulheres à Beira de um ataque de Nervos’, ‘A Madrinha Embriagada’, entre outros) e Raquel Paulin (‘Mamma Mia!’, ‘Shrek’, ‘Mudança de Hábito’, ‘Os Dez Mandamentos’, ‘Rent’, entre outros)

‘Master Class’ é um dos poucos espetáculos produzidos na Broadway a alcançar enorme sucesso internacional tendo sido realizadas nada menos do que 598 apresentações apenas em sua temporada de estreia em 1995 quando então recebeu o prêmio Desk Drama Award de ‘Melhor Espetáculo da Broadway’, além de três prêmios Tony Award (o Oscar do teatro americano): ‘Melhor Atriz’ (para Zoe Caldwell), ‘Melhor Atriz Coadjuvante’ (para Audra McDonald) e o cobiçado prêmio de ‘Melhor Espetáculo da Broadway’.

De forma genial e habilidosa, o espetáculo faz o público rir e se emocionar com este que é considerado um dos mais belos textos da literatura teatral de todos os tempos e que, desde a sua estreia, há mais vinte anos, tem angariado legiões de fãs, envolvendo plateias de todo o mundo.

Atriz está ansiosa para encontrar público curitibanos

A atriz Christiane Torloni, disse em entrevista ao Bem Paraná, que tem a melhor expectativa para as apresentações em Curitiba., “A minha expectativa é a melhor possível. Curitiba, pela sua importância cultural, não poderia ficar de fora da turnê de ‘Master Class’. A última vez que estive em Curitiba, foi em 2013, onde me apresentei no Teatro Guaíra com o espetáculo ‘Teu Corpo É Meu Texto. Os curitibanos são muito carinhosos comigo. Tenho um fã clube grande que sempre me prestigiou todas as vezes que estive na cidade. Estive em Curitiba várias vezes com teatro: ‘Salomé’, ‘Joana D´Arc’, o monólogo ‘Mulheres por um Fio’, ‘A Loba de Ray-ban’ e pretendo voltar muitas vezes.

Entre os lugares que mais gosta em Curitiba, estpa i Largo da Ordem, do Museu Ferroviário e das Ruínas de São Francisco.



Serviço

Master Class

Onde: Teatro Fernanda Montenegro Shopping Novo Batel - Alameda Dom Pedro II, 255.

Quando: 17 e 19 de março, às 21 horas, e 18 de março, às 19 horas

Telefone do teatro: : 3224-4986 (Bilheteria)

Quanto: R$ 50,00 (meia) + TX R$ 5,00 (Diskingressos)

Classificação etária: 12 anos

Duração: 90 minutos