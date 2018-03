Apostadores faturam prêmio na Quina e na Dupla-Sena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.630 da Quina. O bilhete de Canoas (RS) vai render ao ganhador o prêmio de R$ 601.169,83. Os números sorteados nesta quinta-feira (15), em Manhuaçu (MG), foram os seguintes: 15, 35, 58, 72 e 80. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 16, é de R$ 600.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 601.169,83 Quadra - 4 números acertados - 36 apostas ganhadoras, R$ 9.065,26 Terno - 3 números acertados - 3720 apostas ganhadoras, R$ 131,92 Duque - 2 números acertados - 99378 apostas ganhadoras, R$ 2,71

DUPLA-SENA

Um apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.768 da Dupla-Sena. O bilhete de Mandaguari (PR) vai render o prêmio de R$ 193.015,55. Os números sorteados nesta quinta-feira (15), em Manhuaçu (MG), foram os seguintes: 1º sorteio - 11, 12, 14, 27, 31 e 44; 2º sorteio - 02, 12, 25 ,27, 31 e 40. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 17, é de R$ 180.000,00. Confira o rateio oficial: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora R$ 193.015,55 Quina - 5 números acertados - 14 apostas ganhadoras R$ 3.226,54 Quadra - 4 números acertados - 649 apostas ganhadoras R$ 79,54 Terno - 3 números acertados - 12188 apostas ganhadoras R$ 2,11 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras R$ 3.695,85 Quadra - 4 números acertados - 595 apostas ganhadoras R$ 86,76 Terno - 3 números acertados - 10705 apostas ganhadoras R$ 2,41

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.156 da Timemania. Os números sorteados nesta quinta-feira (15), em São Paulo, foram os seguintes: 15, 17, 52, 66, 68, 72 e 76. O time do coração é o Sport/PE. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 17, é de R$3.400.000,00. Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 36.561,73 5 números acertados - 158 apostas ganhadoras, R$ 991,72 4 números acertados - 3283 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 32543 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - SPORT/PE - 11384 apostas ganhadoras, R$ 5,00