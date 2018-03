São José dos Pinhais tem segundo menor preço de refeição no Brasil

Um dado curioso que a pesquisa da ABBT trouxe é com relação a São José dos Pinhais. O município da Região Metropolitana de Curitiba registrou um dos maiores aumentos do país no preço da refeição fora de casa, cujo valor saltou de R$ 23,08 em 2016 para R$ 26,43 em 2017. Ainda assim, o valor é o segundo menor entre os 51 municípios pesquisados, atrás apenas de Campo Grande, cujo valor ficou em R$ 26,23.

“São José dos Pinhais está com um preço muito bom, especialmente por conta do aluguel. O preço chega a ser metade do preço, até um terço do que se paga em Curitiba. Então o aluguel em São José é bem mais em conta”, destaca Luciano Ferreira Bartolomeu, diretor executivo da seccional paranaense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-PR).