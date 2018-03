Fluminense perde novamente para o Avaí e é eliminado da Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense tentou, mas não conseguiu evitar uma nova derrota para o Avaí e a eliminação da Copa do Brasil. O time catarinense marcou com Lourenço no segundo tempo, venceu por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (15), na Ressacada, e avançou para a quarta fase do torneio. O time catarinense havia vencido de virada o primeiro jogo por 2 a 1, no Maracanã, no dia 1º de março. Consequentemente, dependia de um empate simples em Florianópolis para se manter vivo na competição -ou seja, o Avaí já estava se classificando antes do gol de Lourenço. Ao avançar para a quarta fase da Copa do Brasil, o Avaí não só se mantém vivo na briga pelo título do torneio como ainda lucra R$ 1,8 milhão com a vaga. É importante lembrar que os confrontos da próxima etapa serão definidos por sorteio. O Fluminense volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília) contra a Cabofriense, em partida válida pela última rodada da primeira fase da Taça Rio. No mesmo dia, às 19h, o Avaí visita o Concórdia pelo Campeonato Catarinense. Diante da necessidade de vencer na Ressacada, o Flu acuou o Avaí. Boa parte da potência ofensiva do time de Abel Braga veio de Ayrton Lucas, que deu boas arrancadas e chegou a servir Pedro aos 34 do primeiro tempo. O atacante acertou o travessão. Aos nove minutos do primeiro tempo, para citar outro exemplo, Ayrton Lucas foi tão voluntarioso que arrancou e deixou a marcação para trás, mas acabou desarmado por Alemão no momento certo. Menos de 10 minutos depois, Ayrton Lucas cobrou escanteio e colocou a bola com precisão na cabeça de Ibañez, que saltou mais alto que a defesa adversária, mas não marcou. Ainda houve um gol bem anulado do Fluminense. Em um dos últimos lances do primeiro tempo, aos 41, Marcos Junior recebeu em posição irregular e cruzou para Pedro, que colocou a bola na rede. No entanto, a arbitragem acertou ao marcar impedimento no início da jogada. No segundo tempo, Luanzinho foi substituído por Maurinho, que tinha a missão de dar mais mobilidade ao Avaí pelos lados do ataque. Aos nove minutos, Moritz chutou de fora da área e viu a bola desviar em Gum, quase enganando Júlio César. O goleiro defendeu e cedeu rebote, mas Maurinho já estava impedido. O Avaí perdeu um jogador aos 17 minutos do segundo tempo. Getúlio deu um chutão na bola após marcação de impedimento e incomodou o árbitro Vinicius Gonçalves Dias. Como o atleta já tinha cartão amarelo, acabou expulso. Doze minutos depois, no entanto, ficou tudo igual. Dudu, que havia acabado de entrar para substituir Richard, fez falta dura sobre o volante Luan e recebeu o vermelho direto, sem chance para argumentação. Logo depois, o Avaí fez o gol que definiu o placar. Lourenço, que havia acabado de entrar em campo, precisou de cinco minutos para marcar. Ele recebeu cruzamento da esquerda e tocou de cabeça no canto direito de Júlio César, aos 32 minutos. AVAÍ Aranha; Guga, Fagner Alemão, Betão, João Paulo; Judson, Luan (Menezes), André Moritz (Lourenço); Rômulo, Luanzinho (Maurinho), Getúlio. T.: Claudinei Oliveira FLUMINENSE Júlio César; Reginaldo, Gum, Ibañez (Matheus Alessandro); Gilberto, Richard (Dudu), Jadson, Ayrton Lucas, Sornoza; Marcos Junior (Robinho), Pedro. T.: Abel Braga Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC) Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP) Cartões amarelos: Judson, João Paulo (Avaí); Ibañez, Sornoza (Fluminense) Cartões vermelhos: Getúlio (Avaí); Dudu (Fluminense) Gol: Lourenço, aos 32min do segundo tempo (Avaí)