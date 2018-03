ATUAÇÕES: Guilherme foi o melhor do Atlético contra o Ceará

Guilherme: um golaço contra o Ceará (foto: Divulgação/Atlético-PR/Fabio Wosniak)

O Atlético Paranaense empatou em 1 a 1 com o Ceará, nessa quinta-feira (dia 15), na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na decisão por pênaltis, venceu por 6 a 5. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores.

Santos (6,5)

Mal na reposição de bola. Pegou um dos sete pênaltis.

Wanderson (6,0)

Fazia um bom jogo até sair lesionado.

Zé Ivaldo (4,5)

Entrou aos 32-1º. Falhou no gol e em outro lance.

Paulo André (6,0)

Sem culpa no gol. Seguro na maior parte do tempo.

Pavez (5,0)

Batido no gol. Cometeu um pênalti – não marcado pelo árbitro.

Jonathan (5,5)

Fazia uma partida irregular até sair lesionado no intervalo.

Camacho (6,0)

Entrou no intervalo. Dois bons passes. Seguro com e sem a bola.

Rossetto (6,0)

Deu velocidade ao meio-campo. Bem na armação a na marcação.

Raphael Veiga (5,5)

Sofreu no meio-campo e também improvisado na ala.

Lucho González (6,0)

Entrou aos 17-2º. Converteu sua penalidade. Seguro no meio-campo.

Carleto (4,5)

Perdeu sua penalidade e foi mal na marcação. Irregular no apoio.

Nikão (5,5)

Tentou decidir, mas errou quase todos os lances.

Guilherme (7,0)

Marcou um golaço e criou outras duas chances de gol.

Ribamar (4,5)

Perdeu duas chances e errou outros lances fáceis. Converteu seu pênalti.