A tabela da Taça Libertadores de 2018

FASE DE GRUPOS GRUPO 1 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Cerro Porteño (PAR) - 6 - 2 - 2 - 0 - 0 - 4 - 1 - 3 2 - Grêmio - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 3 - Defensor (URU) - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - (-1) 4 - Monagas (VEN) - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - (-2) GRUPO 2 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Atlético Nacional (COL) - 6 - 2 - 2 - 0 - 0 - 5 - 0 - 5 2 - Bolívar (BOL) - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 3 - Colo Colo (CHI) - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - (-1) 4 - Delfín Sporting (EQU) - 1 - 2 - 0 - 1 - 2 - 1 - 5 - (-4) GRUPO 3 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Libertad (PAR) - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 - 0 - 2 2 - The Strongest (BOL) - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 3 - Peñarol (URU) - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - (-1) 4 - Atlético Tucumán (ARG) - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - (-2) GRUPO 4 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Flamengo - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 4 - 3 - 1 2 - River Plate (ARG) - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 0 3 - Independiente Santa Fé (COL) - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 4 - Emelec (EQU) - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - (-1) GRUPO 5 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Racing (ARG) - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 2 - 2 2 - Universidad de Chile (CHI) - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 3 - Vasco - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - (-1) 4 - Cruzeiro - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 4 - (-2) GRUPO 6 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Estudiantes (ARG) - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 3 - 0 - 3 2 - Santos - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 3 - 3 - 0 3 - Real Garcilaso (PER) - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 3 - (-1) 4 - Nacional (URU) - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 3 - (-2) GRUPO 7 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Corinthians - 4 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 0 - 2 2 - Independiente (ARG) - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0 3 - Deportivo Lara (VEN) - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 2 - (-1) 4 - Millonarios (COL) - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - (-1) GRUPO 8 Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols Pró - Gols Contra 1 - Palmeiras - 3 - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 0 - 3 2 - Alianza Lima (PER) - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 2 - Boca Juniors (ARG) - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 4 - Junior Barranquilla (COL) - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 - (-3) 1ª RODADA 27/02 Monagas (VEN) 0x2 Cerro Porteño (PAR) Defensor (URU) 1x1 Grêmio Racing (ARG) 4x2 Cruzeiro Colo Colo (CHI) 0x1 Atlético Nacional (COL) 28/02 Nacional (URU) 0x0 Estudiantes (ARG) Delfín Sporting (EQU) 1x1 Bolívar (BOL) Millonarios (COL) 0x0 Corinthians Flamengo 2x2 River Plate (ARG) 01/03 Real Garcilaso (PER) 2x0 Santos Deportivo Lara (VEN) 1x0 Independiente (ARG) Independiente Santa Fé (COL) 1x1 Emelec (EQU) Alianza Lima (PER) 0x0 Boca Juniors (ARG) Junior Barranquilla (COL) 0x3 Palmeiras 13/03 Atlético Tucumán (ARG) 0x2 Libertad (PAR) Vasco 0x1 Universidad de Chile (CHI) 15/03 The Strongest (BOL) 1x0 Peñarol (URU) 2ª RODADA 13/03 Cerro Porteño (PAR) 2x1 Defensor (URU) 14/03 Bolívar (BOL) 1x1 Colo Colo (CHI) Estudiantes (ARG) 3x0 Real Garcilaso (PER) Emelec (EQU) 1x2 Flamengo Corinthians 2x0 Deportivo Lara (VEN) Atlético Nacional (COL) 4x0 Delfín Sporting (EQU) 15/03 Santos 3x1 Nacional (URU) Independiente (ARG) 1x0 Millonarios (COL) 03/04 Libertad (PAR) x The Strongest (BOL) Palmeiras x Alianza Lima (PER) Universidad de Chile (CHI) x Racing (ARG) 04/04 Peñarol (URU) x Atlético Tucumán (ARG) Grêmio x Monagas (VEN) Boca Juniors (ARG) x Junior Barranquilla (COL) Cruzeiro x Vasco 05/04 River Plate (ARG) x Independiente Santa Fé (COL) 3ª RODADA 03/04 Real Garcilaso (PER) x Nacional (URU) 05/04 Colo Colo (CHI) x Delfín Sporting (EQU) Bolívar (BOL) x Atlético Nacional (COL) Estudiantes (ARG) x Santos 11/04 Palmeiras x Boca Juniors (ARG) 17/04 Defensor (URU) x Monagas (VEN) Millonarios (COL) x Deportivo Lara (VEN) Cerro Porteño (PAR) x Grêmio 18/04 The Strongest (BOL) x Atlético Tucumán (ARG) Libertad (PAR) x Peñarol (URU) Independiente (ARG) x Corinthians Flamengo x Independiente Santa Fé (COL) 19/04 Racing (ARG) x Vasco Alianza Lima (PER) x Junior Barranquilla (COL) Emelec (EQU) x River Plate (ARG) Universidad de Chile (CHI) x Cruzeiro 4ª RODADA 24/04 Atlético Nacional (COL) x Bolívar (BOL) Santos x Estudiantes (ARG) Deportivo Lara (VEN) x Millonarios (COL) 25/04 Monagas (VEN) x Defensor (URU) Independiente Santa Fé (COL) x Flamengo Nacional (URU) x Real Garcilaso (PER) Boca Juniors (ARG) x Palmeiras Atlético Tucumán (ARG) x The Strongest (BOL) 26/04 Peñarol (URU) x Libertad (PAR) River Plate (ARG) x Emelec (EQU) Cruzeiro x Universidad de Chile (CHI) Vasco x Racing (ARG) Junior Barranquilla (COL) x Alianza Lima (PER) 01/05 Grêmio x Cerro Porteño (PAR) 02/05 Delfín Sporting (EQU) x Colo Colo (CHI) Corinthians x Independiente (ARG) 5ª RODADA 01/05 Real Garcilaso (PER) x Estudiantes (ARG) Nacional (URU) x Santos 02/05 Junior Barranquilla (COL) x Boca Juniors (ARG) Atlético Tucumán (ARG) x Peñarol (URU) Vasco x Cruzeiro 03/05 Alianza Lima (PER) x Palmeiras Racing (ARG) x Universidad de Chile (CHI) Independiente Santa Fé (COL) x River Plate (ARG) The Strongest (BOL) x Libertad (PAR) 15/05 Defensor (URU) x Cerro Porteño (PAR) Monagas (VEN) x Grêmio Delfín Sporting (EQU) x Atlético Nacional (COL) Colo Colo (CHI) x Bolívar (BOL) 16/05 Flamengo x Emelec (EQU) 17/05 Deportivo Lara (VEN) x Corinthians Millonarios (COL) x Independiente (ARG) 6ª RODADA 16/05 Palmeiras x Junior Barranquilla (COL) Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER) 17/05 Peñarol (URU) x The Strongest (BOL) Libertad (PAR) x Atlético Tucumán (ARG) 22/05 Cruzeiro x Racing (ARG) Universidad de Chile (CHI) x Vasco 23/05 Cerro Porteño (PAR) x Monagas (VEN) Grêmio x Defensor (URU) Emelec (EQU) x Independiente Santa Fé (COL) River Plate (ARG) x Flamengo 24/05 Atlético Nacional (COL) x Colo Colo (CHI) Bolívar (BOL) x Delfín Sporting (EQU) Santos x Real Garcilaso (PER) Estudiantes (ARG) x Nacional (URU) Corinthians x Millonarios (COL) Independiente (ARG) x Deportivo Lara (VEN) 1ª FASE IDA 22/01 A1: Montevideo Wanderers (URU) 0x0 Olimpia (PAR) A2: Deportivo Macará (EQU) 1x1 Deportivo Táchira (VEN) A3: Oriente Petrolero (BOL) 2x0 Universitário (PER) VOLTA 26/01 A1: Olimpia (PAR)* 2x0 Montevideo Wanderers (URU) A2: Deportivo Táchira (VEN)* 0x0 Deportivo Macará (EQU) A3: Universitário (PER) 3x1 Oriente Petrolero (BOL)* 2ª FASE IDA 30/01 B4: Carabobo (VEN) 1x0 Guaraní (PAR) B7: Banfield (ARG) 1x1 Independiente Del Valle (EQU) B8: Santiago Wanderers (CHI) 1x1 Melgar (PER) 31/01 B2: Chapecoense 0x1 Nacional (URU) B6: Universidad Concepción (CHI) 0x4 Vasco 01/02 B1: Deportivo Táchira (VEN) 2x3 Independiente Santa Fe (COL) B3: Oriente Petrolero (BOL) 1x2 Jorge Wilstermann (BOL) B5: Olimpia (PAR) 1x0 Junior Barranquilla (COL) VOLTA 06/02 B4: Guaraní (PAR)* 6x0 Carabobo (VEN) B7: Independiente Del Valle (EQU) 2x2 Banfield (ARG)* B8: Melgar (PER) 0x1 Santiago Wanderers (CHI)* 07/02 B2: Nacional (URU)* 1x0 Chapecoense B6: Vasco* 2x0 Universidad Concepción (CHI) 08/02 B1: Independiente Santa Fe (COL)* 0x0 Deportivo Táchira (VEN) B3: Jorge Wilstermann (BOL)* 2x2 Oriente Petrolero (BOL) B5: Junior Barranquilla (COL)* 3x1 Olimpia (PAR) 3ª FASE IDA 13/02 C1: Santiago Wanderers (CHI) 1x2 Independiente Santa Fe (COL) 14/02 C2: Banfield (ARG) 2x2 Nacional (URU) C3: Vasco 4x0 Jorge Wilstermann (BOL) 15/02 C4: Junior Barranquilla (COL) 1x0 Guaraní (PAR) VOLTA 20/02 C1: Independiente Santa Fe (COL)* 3x0 Santiago Wanderers (CHI) 21/02 C2: Nacional (URU)* 1x0 Banfield (ARG) C3: Jorge Wilstermann (BOL) (2) 4x0 (3) Vasco* 22/02 C4: Guaraní (PAR) 0x0 Junior Barranquilla (COL)* OITAVAS DE FINAL 08/08 a 29/08 QUARTAS DE FINAL 19/09 a 03/10 SEMIFINAL 24/10 a 31/10 FINAL 07/11 e 28/11 ou 01/12 (*) Classificado à fase seguinte (**) Campeão