Gleici e Ana Clara vencem prova em dupla e são as novas líderes do BBB 18

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Patrocinada por uma marca de tinturas de cabelo, a prova do líder desta quinta-feira (15) consagrou Gleici e Ana Clara como novas líderes. Na prova, feita em duplas, os participantes precisaram de memória fotográfica, observação e agilidade. A tarefa era organizar 10 caixas de tintura na ordem correta pelo programa. As duplas tinham que ficar de mãos dadas o tempo todo durante a disputa. As cinco duplas foram: Ana Clara e Gleici, Breno e Wagner, Caruso e Kaysar, Diego e Viegas e Jéssica e Paula. Apenas Ayrton não participou da prova, já que ele reveza as semanas com a filha, Ana Clara. A primeira dupla a terminar as caixinhas e bater no botão foi Diego e Viegas. Após a contagem das caixas, verificou-se que os dois tinham errado uma das caixinhas. A dupla foi eliminada da disputa. Em seguida, Ana Clara e Gleici apertaram o botão e suas caixinhas estavam corretas. As duas tiveram que escolher entre imunidade e R$ 10 mil. Gleici ficou com o montante em dinheiro, e Ana Clara, imune. A imunidade se estende a Ayrton.