Filho mais velho de Trump se separa da mulher após 12 anos

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - A ex-atriz e ex-modelo Vanessa Trump, 40, mulher de Donald Trump Jr., 40, filho mais velho do presidente dos EUA, deu entrada nesta quinta-feira (15) no processo de divórcio do casal em um tribunal de Nova York. "Após 12 anos de casamento, nós decidimos seguir por caminhos separados", afirma nota das Organizações Trump, conglomerado da família, em que os dois afirmam ter "um respeito enorme" pelo outro e pediram privacidade. Donald Jr. e Vanessa Kay Haydon se casaram em 2005 no resort de Donald pai em Mar-a-Lago, na Flórida, e têm cinco filhos: Kai Madison, 10, Donald John 3º, 9, Tristan Milos, 6, Spencer Frederick, 5, Chloe Sophia, 3. Meses atrás, ele se tornou um dos alvos da investigação do suposto elo da campanha de Donald pai à Presidência com a interferência russa na eleição de 2016. O hoje mandatário nega ter se envolvido em qualquer conluio. Em 2016, ele marcou uma reunião entre membros da campanha e pessoas próximas ao Kremlin depois que uma intermediária disse que os russos ofereceram informação sobre a candidata democrata Hillary Clinton. Ele e o irmão Eric se tornaram os administradores das Organizações Trump quando seu pai foi empossado, em janeiro de 2017. No mês passado, Vanessa foi levada a um hospital nova-iorquino depois de ter aberto uma carta contendo uma ameaça e um pó branco, que depois se descobriu não ser prejudicial à saúde.