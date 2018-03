Adriana descobre que está com um tumor em 'O Outro Lado do Paraíso' 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mariano (Juliano Cazarré) e Zé Victor (Rafael Losso) se desesperam com a explosão da mina. Mariano encontra o corpo de Mané (André Junqueira) e acredita que Johnny (Bruno Montaleone) esteja soterrado. Amaro (Pedro Carvalho), Xodó (Anderson Tomazini), Valdo (Alexandre Rodrigues) e Johnny ficam presos em uma galeria da mina. Gael (Sérgio Guizé) e Juvenal se juntam a Mariano e os garimpeiros para tentar resgatar os homens. Renato (Rafael Cardoso) localiza Fabiana (Fernanda Rodrigues) no Rio de Janeiro. Suzy (Ellen Rocche), Adinéia (Ana Lúcia Torre) e Irene (Luciana Fernandes) comemoram a discussão entre Cido (Rafael Zulu) e Samuel (Eriberto Leão). Adriana (Júlia Dalavia) descobre que está com um tumor e precisa de uma operação de emergência. Clara (Bianca Bin) percebe o interesse de Adriana por Patrick (Thiago Fragoso). Preocupada com Adriana, Elizabeth (Glória Pires) se embriaga. Xodó (Anderson Tomazini) tenta se comunicar com os garimpeiros. Estela (Juliana Caldas) sofre ao saber do acidente de Amaro. Mercedes (Fernanda Montenegro) afirma a Mariano que há sobreviventes nos escombros. Juvenal (Anderson Di Rizzi) ouve a voz de Xodó.