SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clube Atlético de Madri divulgou em seu site e twitter que a fratura na fíbula esquerda de Filipe Luís foi confirmada. O lateral-esquerdo, que foi convocado para a seleção, foi lesionado ao desarmar uma jogado do atacante Éder, do Lokomotiv Moscou, durante partida na última quinta (15) e teve de ser retirado de campo numa maca. Em sua nota, o clube deseja uma boa recuperação ao seu jogador, mas não menciona por quanto tempo ele poderia ficar afastado do gramado.