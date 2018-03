Filipe Luís tem confirmada fratura na perna e vira desfalque para Tite

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O Atlético de Madri confirmou nesta sexta-feira (16) que o lateral-esquerdo Filipe Luís sofreu uma fratura no perônio da perna esquerda em jogo contra o Lokomotiv Moscou na quinta-feira (15) pela Liga Europa. Em breve comunicado, o clube falou apenas da lesão mas não informou o tempo se recuperação e se ele será submetido a alguma cirurgia. O que é certo é que ele desfalcará a seleção brasileira nos amistosos contra Rússia, no dia 23, e Alemanha, no dia 27. Sua participação na Copa ainda dependerá do tempo de recuperação. A CBF ainda não se manifestou oficialmente sobre a lesão, nem informou se o técnico Tite chamará algum substituto para seu lugar para os amistosos, mas é bem provável que isso ocorra. A fratura de Filipe Luís aconteceu no segundo tempo do triunfo do Atlético por 5 a 1 em Moscou. Ao desarmar o atacante Éder acabou acertado por um forte chute do português.