Trump se vangloria de citar deficit com Canadá sem saber se era verdade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump se vangloriou, durante um evento na quarta-feira (14), de ter insistido no argumento de que os EUA têm déficit comercial com o Canadá sem saber se a informação era verdadeira, durante conversa anterior com o primeiro-ministro do país vizinho, Justin Trudeau. "Eu não tinha ideia", disse o republicano, segundo áudio de um evento fechado no Missouri obtido pelo jornal The Washington Post. A fala de Trump teve recepção negativa no Canadá e foi destaque no noticiário local nesta quinta (15). Em tuíte após a repercussão do episódio, Trump disse que os EUA têm deficit com o Canadá, "assim como com quase todos os países". De fato, os EUA tiveram déficit comercial de US$ 12,1 bilhões com o Canadá em 2016. O valor, no entanto, foi mais que compensado por um superávit de US$ 24,6 bilhões em serviços. Trump isentou o Canadá do aumento na tarifa de importação de aço. O país é o maior fornecedor de produtos siderúrgicos para os EUA.