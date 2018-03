Setor de serviços cai 1,9% em janeiro, diz IBGE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O setor de serviços recuou 1,9% em janeiro deste ano, na comparação com dezembro de 2017 (série com ajuste sazonal), informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (16). A retração vem depois de altas em novembro (1,0%) e dezembro (1,5%). Em relação a janeiro do ano passado (série sem ajuste), o volume de serviços caiu 1,3%. A taxa acumulada em 12 meses ficou em -2,7%. Por atividades, na série com ajuste, os principais recuos em relação a dezembro ocorreram nos segmentos de transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (3,0%) e dos serviços profissionais, administrativos e complementares (1,4%), enquanto Outros serviços avançaram 3,8%. Em relação a janeiro de 2017, a queda se concentrou nos segmentos de serviços de comunicação e informação (5,0%); serviços profissionais, administrativos e complementares (3,3%); e serviços prestados às famílias (2,9%). Em contrapartida, no período houve crescimento nos segmentos de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (4,0%) e em outros serviços (2,5%). No cenário regional, na comparação com dezembro de 2017, as quedas que mais contribuíram para a redução no volume de serviços foram em São Paulo (-1,4%), Rio de Janeiro (2,7), Santa Catarina (7,6%), Rio Grande do Sul (2,4%) e Distrito Federal (2,1%). Em contrapartida, as principais influências positivas vieram do Ceará (19,4%) e da Bahia (4,3%). Na comparação com janeiro de 2017, sem ajuste sazonal, Rio de Janeiro (3,9%), Distrito Federal (6,1%), Minas Gerais (2,4%), Pernambuco (5,7%) e Ceará (6,0%) apresentaram as quedas mais intensas. São Paulo (0,6%), por outro lado, apresentou a expansão mais relevante (0,6%).