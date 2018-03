Recém-reaberto, zoológico de São Paulo completa 60 anos nesta sexta

CRISTIANO CIPRIANO POMBO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criado em 1957, o Parque Zoológico de São Paulo foi aberto ao público oficialmente em 16 de março de 1958. Há 60 anos, quando da inauguração, que contou a presença do governador Jânio Quadros, a principal preocupação dos administradores do local era com a segurança, especialmente a dos animais. Com a presença de 482 animais, temia-se que, sem a cultura de visitação a ambientes com animais silvestres, a população poderia jogar alimentos inapropriados aos bichos. "Há a mais absoluta segurança. Todas as instalações que contêm animais ferozes foram previamente testadas. O público pode ficar descansado neste particular. Nossa preocupação máxima, porém, é proteger os bichos do público", afirmou Emílio Varoli, diretor do Departamento de Caça e Pesca da Secretária da Agricultura. A segurança quanto às instalações tinha base também no laudo feito pelo zoólogo Heini Hediger, expert e responsável por zoos na Europa, que apontou muitos diferenciais do local durante vistoria feita ao zoológico em 2 de agosto de 1957, entre eles a vegetação. Mesmo assim, nem tudo saiu como planejado. A chuva, por exemplo, atrapalhou a vida de quem visitava o local. Em seis décadas, o zoológico cresceu, tornou-se referência em pesquisa e já foi notícia em relação aos mais variados assuntos, do nascimento e morte de animais, visitação noturna, crises de administração e até casos pouco comuns, como o do cachorro raivoso que atacou e matou animais (entre eles uma paca) em 1970, o do balão que causou a morte de antílope raro em 1978 e do saco plástico de biscoito que matou uma ema em 1979. Quem há mais tempo habita o zoológico são três pelicanos, que têm 55 anos e vivem 50 deles na Água Funda. Já o novato no pedaço é um flamingo chileno. E esses animais, assim como outros em extinção (mico leão-dourado, mico leão-preto, muriqui, por exemplo), podem ser novamente vistos. Isso porque o Parque Zoológico de São Paulo foi reaberto nesta quinta (15). O local, assim como o Zoo Zafari, foi fechado no dia 23 de janeiro, devido à morte de um macaco bugio por causa da febre amarela no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Para marcar a reabertura, o parque festejará seu sexagésimo aniversário com entrada grátis. FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO ENDEREÇO: avenida Miguel Estéfano, 4.241, na Água Funda FUNCIONAMENTO: segunda a domingo, das 9h às 17h (bilheterias funcionam até 16h30) QUANTO Atrações e preços de ingressos podem ser consultados em: www.zoologico.com.