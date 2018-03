Destaques da programação (de 17 a 23 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 17 Record, 15h00 BABE - O PORQUINHO ATRAPALHADO NA CIDADE Título original: Babe, Pig in the City Produção: Austrália, 1999 Direção: George Miller Elenco: James Cromwell, Magda Szubanski, Mickey Rooney. Ao descobrir que sua dona está prestes a perder a fazenda, Babe, o leitão-pastor, vai para a cidade com ela e seus amigos animais para levantar fundos e, assim, salvar a propriedade. - DOMINGO, 18 Globo, 14h20 VALENTE Título original: Brave Produção: EUA, 2012 Direção: Mark Andrews, Brenda Chapman Elenco: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson. A princesa Merida deve seguir os costumes do seu reino e tomar-se rainha ao lado do cavalheiro que conseguir a sua mão durante um torneio de arco e flecha. Mas Merida está determinada a trilhar o seu próprio caminho e desafia a tradição ancestral. - SEGUNDA, 19 Globo, 22h45 NO LIMITE DO AMANHà Título original: Edge Of Tomorrow Produção: EUA, 2014 Direção: Doug Liman Elenco: Jonas Armstrong, Emily Blunt, Tom Cruise, Brendan Gleeson, Bill Paxton, Tony Way. O Major Cage nunca viveu um dia de combate quando é escalado para uma missão suicida. Em um encontro fatal com um alienígena, ele acaba preso no tempo, condenado a reviver esta data repetidamente. Agora ele terá que utilizar seu novo dom para acabar a guerra e salvar a raça humana. - TERÇA, 20 SBT, 23h15 OS 3 PAPAIS Título original: My Baby’s Daddy Produção: EUA, 2014 Direção: Cherye Dunye Elenco: Eddie Griffin, Anthony Anderson, Michael Imperioli, John Amos. Dom, Loonie e G são amigos desde sempre. Dividiram do berço à casa do tio Virgil. Dom agencia jovens talentos musicais; G, enquanto não se consolida no mundo do boxe, trabalha num mercado e Loonei é empregado do departamento de limpeza urbana. Agora, os baladeiros rapazes são surpreendidos com uma novidade: todos serão pais. - QUARTA, 21 Band, 15h08 FÉRIAS DA FAMÍLIA JOHNSON Titulo original: Johnson Family Vacation Produção: EUA, 2004 Direção: Christopher Erskin Elenco: Cedric The Entertainer, Bow Wow, Vanessa Williams. Família muito incomum tenta sobreviver a obstáculos incríveis em uma jornada através do país rumo a um encontro anual de família. No caminho, terão que enfrentar um caminhoneiro psicótico, darão carona a um aficionado por feitiçaria e irão "desmascarar" os perigos de uma banheira em um estranho hotel. - QUINTA, 22 Globo, 15h05 UM CACHORRO PARA DOIS Titulo original: Who Gets the Dog? Produção: EUA, 2016 Direção: Huck Botko Elenco: Alicia Silverstone, Ryan Kwanten, Randall Batinkoff, Matty Ryan. O casal Clay Lonnergan e Olive Greene está no processo de divórcio e decidindo com o que cada um vai ficar após a separação. E tudo ia bem até que o assunto passou a ser a custódia de seu amado cão de estimação: nenhum dos dois quer abrir mãe dessa companhia e eles farão de tudo para não perder o animal. - SEXTA, 23 SBT, 23H15 JINXED Título original: Jinxed Produção: EUA, 2013 Direção: Stephen Herek Elenco: Ciara Bravo, Jacob Bertrand, Jack Griffo, lena Kampouris, Jay Brazeau. Os Murphy vivem sob uma maldição há tempos: o azar praticamente é parte da vida deles. Cansada de ser alvo de chacota na escola, Meg Furacão descobre na casa do avô um diário que narra a origem do feitiço e, talvez, os passos necessários para romper com a má sorte.