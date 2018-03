Destaques da programação (de 17 a 23 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga: - SÁBADO, 17 HBO, 22h CHIPS - O FILME Título original: Chips Produção: EUA, 2017 Direção: Dax Shepard Elenco: Michael Peña, Dax Shepard, Vincent D’Onofrio, Adam Brody, Richard T. Jones. Jon é um motociclista que tenta salvar seu casamento, enquanto Frank é um agente que investiga o roubo onde alguns policiais estão envolvidos. Ambos se unem à patrulha do trânsito e trabalham em equipe apesar de suas diferenças. - DOMINGO, 18 Telecine Pipoca, 20h. ALIEN: COVENANT Título original: Alien: Covenant Produção: EUA, 2017 Direção: Ridley Scott Elenco: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup. Em 2104, a nave colonizadora Covenant tem como destino o planeta Origae-6, mas a tripulação é acordada antes do previsto e desembarca em um planeta aparentemente perfeito para a vida humana. No entanto, ao explorar o local, eles logo descobrem que ele abriga criaturas aterrorizantes. - SEGUNDA, 19 Maxprime, 21h50. GAROTO 7 Título original: Boy 7 (netherlands) Produção: Holanda, 2015 Direção: Lourens Blok Elenco: Matthijs van de Sande Bakhuyzen , Ella-June Henrard. Sam acorda num vagão do metrô sem saber quem é, mas sabe que está em perigo e que precisa descobrir sua identidade para sobreviver. Através de um caderno e de Lara, uma amiga, tenta recuperar a memória e consertar seus erros. - TERÇA, 20 Canal Brasil, 22h00 VAZANTE Título Original: Vazantes Produção: BRA, 2017 Direção: Daniela Thomas Elenco: Adriano Carvalho, Luana Nastas, Sandra Corveloni. Século 19. Em uma fazenda situada em MG, brancos e negros sofrem com os conflitos e a incomunicabilidade gerada pelas tensões raciais e de gênero em um país que passa por um forte período de mudança. - QUARTA, 21 Cinemax, 22h00. PREMONIÇÕES Título Original: Premonition Produção: EUA, 2006 Direção: Mennan Yapo Elenco: Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long, Kate Nelligan, Ritchie Montgomery. Linda e Jim vivem tranquilamente com suas duas filhas em uma casa no subúrbio. Mas tudo mudará quando o xerife do condado informar que Jim morreu em um acidente. Linda terá que descobrir o que realmente acontece em sua cabeça. - QUINTA, 22 Telecine Touch, 20h05 QUE MAL EU FIZ A DEUS? Título Original: Qu’est-Ce Qu’on A Fait Au Bon Dieu? Produção: França, 2014 Direção: Philippe de Chauveron Elenco: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. Claude e Marie Verneuil têm quatro filhas. Por serem católicos e muito conservadores, eles não ficam felizes quando três delas se casam com homens de diferentes religiões. Mas ainda resta uma esperança: a filha caçula. Será que o futuro genro, enfim, atenderá as expectativas de Claude e Marie? - SEXTA, 23 Maxprime, 22h00 ESQUADRÃO SUICIDA Título Original: Suicide Squad Produção: EUA, 2016 Direção: David Ayer Elenco: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Ted Whittall. Um time dos mais perigosos e encarcerados supervilões são contratados por uma agência secreta do governo, para combater uma poderosa entidade. No entanto, quando eles percebem que não foram escolhidos apenas para ter sucesso, mas também por sua óbvia culpa quando inevitavelmente falharem, terão que decidir se vale a pena ou não continuar correndo risco de morte. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações